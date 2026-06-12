Žena si myslela, že skener na tikety bol v ťahu: OMYL a z rozprávkových miliónov si pred všetkými zatancovala!

MANCELONA - Obyvateľka amerického štátu Michigan zažila šok, na ktorý nikdy nezabudne. Keď si v predajni kontrolovala svoj lotériový tiket, objavila sa jej správa, aby kontaktovala lotériový úrad. Najprv si myslela, že skener nefunguje správne. O chvíľu však zistila, že sa stala milionárkou. Od radosti si vraj priamo v aute zatancovala.
66-ročná žena z okresu Charlevoix, ktorá si želala zostať v anonymite, trafila všetkých päť vyžrebovaných čísel (03, 15, 16, 24 a 28) v žrebovaní hry Millionaire For Life z 21. mája. Vďaka tomu získala výhru vo výške 2,2 milióna dolárov. Na prípad upozornil portál clockondetroit.com.
„Naskenovala som si tiket v obchode a objavila sa správa, aby som kontaktovala lotériový úrad. Myslela som si, že skener je pokazený, tak som išla do auta a skontrolovala čísla na webovej stránke lotérie. Videla som, že výherný tiket bol predaný v Mancelone, a potom som si uvedomila, že som trafila všetkých päť čísel. Zakričala som: ‚Práve som vyhrala 2,2 milióna dolárov!‘ a od radosti som si zatancovala,“ opísala žena.
Šťastný tiket si kúpila v predajni Mancelona North EZ Mart na diaľnici US Highway 131 v meste Mancelona, ktoré leží približne 56 kilometrov severovýchodne od Traverse City.
Pri vyplatení rozprávkovej výhry dostala na výber
Výherkyňa si medzičasom prevzala svoju cenu v sídle lotérie. Namiesto vyplácania 100-tisíc dolárov ročne počas 20 rokov alebo doživotne sa rozhodla pre jednorazové vyplatenie celej sumy vo výške 2,2 milióna dolárov.
Na čo peniaze použije, má už jasno. Plánuje si kúpiť nový dom, auto a tiež loď.
Podľa predstaviteľov Michiganskej lotérie ide o historický moment. Je to totiž vôbec prvý prípad, keď hráč v hre Millionaire For Life získal výhru druhého stupňa vo forme 100-tisíc dolárov ročne na celý život, ktorú bolo možné vyplatiť aj jednorazovo v hodnote 2,2 milióna dolárov.