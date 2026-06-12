Piatok12. jún 2026, meniny má Zlatko, zajtra Anton

Žena si myslela, že skener na tikety bol v ťahu: OMYL a z rozprávkových miliónov si pred všetkými zatancovala!

Žena si musela od šťastia zatancovať. Zobraziť galériu (2)
Žena si musela od šťastia zatancovať. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

MANCELONA - Obyvateľka amerického štátu Michigan zažila šok, na ktorý nikdy nezabudne. Keď si v predajni kontrolovala svoj lotériový tiket, objavila sa jej správa, aby kontaktovala lotériový úrad. Najprv si myslela, že skener nefunguje správne. O chvíľu však zistila, že sa stala milionárkou. Od radosti si vraj priamo v aute zatancovala.

66-ročná žena z okresu Charlevoix, ktorá si želala zostať v anonymite, trafila všetkých päť vyžrebovaných čísel (03, 15, 16, 24 a 28) v žrebovaní hry Millionaire For Life z 21. mája. Vďaka tomu získala výhru vo výške 2,2 milióna dolárov. Na prípad upozornil portál clockondetroit.com.

„Naskenovala som si tiket v obchode a objavila sa správa, aby som kontaktovala lotériový úrad. Myslela som si, že skener je pokazený, tak som išla do auta a skontrolovala čísla na webovej stránke lotérie. Videla som, že výherný tiket bol predaný v Mancelone, a potom som si uvedomila, že som trafila všetkých päť čísel. Zakričala som: ‚Práve som vyhrala 2,2 milióna dolárov!‘ a od radosti som si zatancovala,“ opísala žena.

Žena si myslela, že
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Šťastný tiket si kúpila v predajni Mancelona North EZ Mart na diaľnici US Highway 131 v meste Mancelona, ktoré leží približne 56 kilometrov severovýchodne od Traverse City.

Pri vyplatení rozprávkovej výhry dostala na výber

Výherkyňa si medzičasom prevzala svoju cenu v sídle lotérie. Namiesto vyplácania 100-tisíc dolárov ročne počas 20 rokov alebo doživotne sa rozhodla pre jednorazové vyplatenie celej sumy vo výške 2,2 milióna dolárov.

Na čo peniaze použije, má už jasno. Plánuje si kúpiť nový dom, auto a tiež loď.

Podľa predstaviteľov Michiganskej lotérie ide o historický moment. Je to totiž vôbec prvý prípad, keď hráč v hre Millionaire For Life získal výhru druhého stupňa vo forme 100-tisíc dolárov ročne na celý život, ktorú bolo možné vyplatiť aj jednorazovo v hodnote 2,2 milióna dolárov.

Viac o téme: VýhraLotériaTiketAmeričankaTanecTlačiareń
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rozprávkový víkend na Slovensku!
Rozprávkový víkend na Slovensku! V jednom kraji hneď dva jackpoty, ďalší Slovák vyhral 100-tisíc eur
Domáce
Šokujúce odhalenie o jazdenkách
Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!
Domáce
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu:
Rekordný Eurojackpot prepísal históriu: Čech vyhral astronomických 120 miliónov eur, raduje sa aj Slovák
Zahraničné
Slovenskí europoslanci chvália aj
Slovenskí europoslanci chvália aj hania novú stratégiu EÚ na boj proti chudobe
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odíde Martin Škrtel zo Slovenska? Záhadné slová a pretrvávajúce trápenie: Lepšie to už nebude
Odíde Martin Škrtel zo Slovenska? Záhadné slová a pretrvávajúce trápenie: Lepšie to už nebude
Prominenti
Projekt európskej Route 66 pokračuje v Poľsku
Projekt európskej Route 66 pokračuje v Poľsku
Správy
Emma Drobná prezradila, aké potraviny si vyberá a na čo dbá v stravovaní
Emma Drobná prezradila, aké potraviny si vyberá a na čo dbá v stravovaní
Feminity TV

Domáce správy

AKTUÁLNE V Lozorne došlo
AKTUÁLNE V Lozorne došlo k zrážke vlaku s autom, železničná doprava je ochromená!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Na snímke predseda vlády
Ostré slová na Úrade vlády: Premiér Fico skritizoval Brusel, Metsolovej vyčítal dvojaký meter
Domáce
Philips, Garnier či Hellmann´s!
Philips, Garnier či Hellmann´s! Priezvisko poznáte, ale čo krstné meno? KVÍZ Viete, ako sa volali zakladatelia známych značiek?
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Dušana (†43) hľadala polícia aj rodina, prišla krutá správa: Zomrel pri autonehode!
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Dušana (†43) hľadala polícia aj rodina, prišla krutá správa: Zomrel pri autonehode!
Trenčín

Zahraničné

Larissa Riquelmeová pobláznila internet.
Tá má ale výstrih: VIDEO Fanúšička MS vo futbale ovládla internet! Všetci teraz držia palce Paraguaju
Zahraničné
FOTO Pri streľbe v americkom
Pri streľbe v americkom Midlande zahynul jeden človek, útočník je mŕtvy
Zahraničné
Tragédia po sexe: Muž
Tragédia po sexe: Muž si počas radovánok zalepil penis! Našli ho bezvládneho pri hoteli
Zahraničné
HOROR pri slovenských hraniciach:
HOROR pri slovenských hraniciach: Na pozemku patologičky našli zakopané desiatky ľudských plodov!
Zahraničné

Prominenti

Drobnej ostali oči pre
Drobnej ostali oči pre plač: Mladučký ex si už našiel za Emmu náhradu!
Domáci prominenti
Gisele Bündchen
Gisele Bündchen na titulke hore bez: V 45-ke vyráža dych, fanúšikovia sú v šoku!
Zahraniční prominenti
Martin Škrtel
Odíde Martin Škrtel zo Slovenska? Záhadné slová a pretrvávajúce trápenie: Lepšie to už nebude
Domáci prominenti
Nikdy by ste nečakali,
Nikdy by ste nečakali, čo robí Kucka doma: Toto vás šokuje viac než jeho návrat na ihrisko
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena si myslela, že
Žena si myslela, že skener na tikety bol v ťahu: OMYL a z rozprávkových miliónov si pred všetkými zatancovala!
Zaujímavosti
Dovolenkári, POZOR: Pri obľúbenom
Dovolenkári, POZOR: Pri obľúbenom pobreží zaznamenali prudko jedovatého tvora!
Zaujímavosti
Alkohol a mužská sexualita:
Alkohol a mužská sexualita: Toto robí pitie s erekciou, testosterónom aj plodnosťou
vysetrenie.sk
Obyčajné zakopnutie mu navždy
Obyčajné zakopnutie mu navždy zmenilo život: Chlapec po nehode v trampolínovom parku ochrnul
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby

Šport

Kanada – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Kanada – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Siahajú na šokujúci úspech: Mihalíková s Nichollsovou sú po obrovskom boji vo finále!
Siahajú na šokujúci úspech: Mihalíková s Nichollsovou sú po obrovskom boji vo finále!
Tenis
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS vo futbale
Do All star tímu nováčikov sa dostali draftová jednotka, dvaja Slafkovského spoluhráči a spoluhráč Dvorského
Do All star tímu nováčikov sa dostali draftová jednotka, dvaja Slafkovského spoluhráči a spoluhráč Dvorského
NHL

Auto-moto

BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Pracovné prostredie
Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Zaujímavé pracovné ponuky
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
KarieraInfo.sk
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Cestoviny
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Rady a tipy

Technológie

Populárny doplnok na kĺby, ktorý užívajú milióny ľudí, vedci spájajú s rýchlejším zhoršovaním Alzheimerovej choroby
Populárny doplnok na kĺby, ktorý užívajú milióny ľudí, vedci spájajú s rýchlejším zhoršovaním Alzheimerovej choroby
Správy
Ako si vybrať reštauráciu na dovolenke? Slávny fyzik Richard Feynman na to našiel matematický trik
Ako si vybrať reštauráciu na dovolenke? Slávny fyzik Richard Feynman na to našiel matematický trik
Veda a výskum
Víkend na Netflixe nebude nudný. Pribudli nové dokumenty, drámy aj napínavé príbehy podľa skutočných udalostí
Víkend na Netflixe nebude nudný. Pribudli nové dokumenty, drámy aj napínavé príbehy podľa skutočných udalostí
Filmy a seriály
Homo erectus možno nosil plamene do jaskýň už pred 1,79 milióna rokov. Vedci našli stopu, ktorá nesedí na prirodzený požiar
Homo erectus možno nosil plamene do jaskýň už pred 1,79 milióna rokov. Vedci našli stopu, ktorá nesedí na prirodzený požiar
Veda a výskum

Bývanie

Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov

Pre kutilov

Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dané znamenia vraj najčastejšie menia život od základov po 35.-tke: Čaká aj vás svadba, rozvod, či zmena bývania?
Partnerské vzťahy
Dané znamenia vraj najčastejšie menia život od základov po 35.-tke: Čaká aj vás svadba, rozvod, či zmena bývania?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Larissa Riquelmeová pobláznila internet.
Zahraničné
Tá má ale výstrih: VIDEO Fanúšička MS vo futbale ovládla internet! Všetci teraz držia palce Paraguaju
Tragédia po sexe: Muž
Zahraničné
Tragédia po sexe: Muž si počas radovánok zalepil penis! Našli ho bezvládneho pri hoteli
HOROR pri slovenských hraniciach:
Zahraničné
HOROR pri slovenských hraniciach: Na pozemku patologičky našli zakopané desiatky ľudských plodov!
Ilustračné foto
Zahraničné
Historický krok v Bruseli: Štáty EÚ schválili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom!

Ďalšie zo Zoznamu