Zo 101-ročného dôchodcu sa stal virál TikToku: Ľudí šokovalo jeho hobby! Video videli milióny ľudí

NEW YORK - Keď jeho vnučka zverejnila obyčajné video z keramického kurzu, internet zostal v šoku. George má 101 rokov, stále pracuje, šoféruje a každý týždeň chodí vyrábať keramiku.
Američan George Strausman sa v posledných týždňoch stal nečakanou hviezdou sociálnych sietí. Video, na ktorom vyrába keramiku počas kurzu pre seniorov, si na TikToku pozreli milióny ľudí.
Za virálnym úspechom stojí jeho vnučka Francesca Riettiová, ktorá zverejnila zábery z bežného dňa svojho starého otca. Mnohých používateľov internetu šokovalo, že muž vo veku 101 rokov stále aktívne pracuje, šoféruje a navštevuje kurzy keramiky aj poézie. Informoval o tom denník The Washington Post a magazín People.
Video si pozreli milióny ľudí
Na videu George opisuje svoj denný program. Hovorí, že ide do práce, potom na hodinu poézie, neskôr na keramický kurz a večer vezme manželku na večeru.
Práve jeho energia a životný elán vyvolali obrovský ohlas na sociálnych sieťach. Video získalo krátko po zverejnení viac než tri milióny pozretí a tisíce komentárov od ľudí, ktorí neverili, že muž v takom veku dokáže fungovať tak aktívne.
George Strausman pritom s keramikou nezačal v mladosti. Venovať sa jej začal až po deväťdesiatke, keď musel zo zdravotných dôvodov prestať hrať tenis.
„Je to výzva a zároveň tvorivá činnosť. Neustále sa chcem zlepšovať,“ povedal.
Stále pracuje aj vo veku 101 rokov
Strausman žije na Long Islande v štáte New York a aj vo vysokom veku stále chodí štyri dni v týždni do rodinnej stavebnej firmy.
Podľa jeho rodiny je práve aktívny život jedným z dôvodov, prečo je vo výnimočnej kondícii. Sám George tvrdí, že tajomstvo dlhovekosti nepozná.
„Moje zdravie je dobré. Ľudia, ktorých milujem, sú v poriadku. Dokážem zaplatiť účty. Na čo by som sa mal sťažovať?“ uviedol v rozhovore pre The Washington Post.
Jeho učiteľka keramiky Rosalie Dornsteinová priznala, že George je hviezdou kurzu už roky. „Každý Georgea pozná a každý ho má rád,“ povedala.
Internet fascinuje jeho prístup k životu
Na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie píšu, že ich neohromil len jeho vek, ale najmä nadšenie, s akým pristupuje k životu.
George pritom tvrdí, že nové veci by mali skúšať aj starší ľudia. „Čokoľvek, čo zamestná vaše ruky a myseľ, je pre človeka dobré,“ odkázal.
Na otázku, akú radu by dal ostatným, odpovedal jednoducho: „Postavte sa a začnite niečo robiť.