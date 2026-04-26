Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!

USA - Zarytý odporca hazardu urobil výnimku... a tá sa mu nečakane vyplatila! Jeden nenápadný žreb totiž priniesol manželom výhru, ktorá výrazne zasiahne ich budúcnosť.

Muž z mesta Catonsville v americkom štáte Maryland sa celý život vyhýbal lotériám aj stávkam. Sám seba označuje za „loterijného skeptika“ a na hry založené na náhode nikdy nedal dopustiť. Napriek tomu sa koncom marca rozhodol spraviť malý ústupok. Na čerpacej stanici v neďalekom Milford Mille sa dal do reči s mužom, ktorý si práve preberal výhru vo výške 400 dolárov (približne 370 eur). Ten mu následne venoval 5 dolárov (asi 4,60 eura), aby si aj on mohol skúsiť šťastie.

Tiket za milióny nechal ležať v zásuvke TAKMER ROK: Keď si prišiel po výhru, ŠOKOVAL všetkých svojím rozhodnutím! Prečítajte si tiež

Tiket za milióny nechal ležať v zásuvke TAKMER ROK: Keď si prišiel po výhru, ŠOKOVAL všetkých svojím rozhodnutím!

Výhra prišla vhod

Skeptik tak po prvý raz v živote kúpil stierací žreb z lotérie Mosaic Money – nie však pre seba, ale pre svoju manželku, ktorá má k podobným hrám úplne opačný vzťah. Keď si ho doma večer spolu zotreli, čakalo ich veľké prekvapenie. Na žrebe sa objavila výhra 50-tisíc dolárov (približne 46 000 eur). Napriek tejto skúsenosti muž tvrdí, že svoj postoj k hazardu meniť neplánuje a podobné hry nehodlá vyhľadávať ani v budúcnosti. Výhra však prišla vhod, manželia ju plánujú použiť na splatenie časti hypotéky na svoj nový domov, uviedol portál UPI.

Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Otvorili 1600 rokov starú múmiu a zostali v nemom úžase: To, čo UKRÝVALA v hrudi, prepisuje dejiny!
Vytiahol obyčajný mobil a natočil záber tisícročia: Keď uvidíte, ako naša Zem mizne v tme, prestanete dýchať!
KLAMSTVO v oblakoch? Letuška odhalila, prečo je First Class na mnohých letoch len DRAHÝ PODVOD!
Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Poslanec Galko mal NEHODU: Drsné FOTO z pohotovosti, bolesť sa mu dá čítať z tváre!
Útok na poslanca rozdeľuje politikov: Eštok vylučuje politický motív, Majerský pripúšťa opak
MIMORIADNE Polícia STOPLA premávku cez Rázusovo nábrežie: Veľká uzávierka, príslušníci našli záhadný predmet!
Napadnutie poslanca Ferenčáka: Minister Šutaj Eštok odmieta politický motív, polícia prípad vyšetruje
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!
Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!
VOJNA v MAGA: Trumpov vpád do Iránu rozdelil fanúšikov, známy komentátor oľutoval, že prezidenta podporoval!
Letná turistická sezóna v ohrození: Španielsko má problémy s palivom pre lietadlá
Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!
Škandál v slávnej rodine, Kylie Jenner čelí žalobe! Zamestnankyňa prehovorila o toxickom pekle
Dejdarov syn sa zasnúbil: Po 5 mesiacoch vzťahu... Toto je jeho kráska!
Na 17. krát sa jej to podarilo! Kovalčíková zmenená na nepoznanie: Z priemernej moderátorky DIVA
Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!
Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Vytiahol obyčajný mobil a natočil záber tisícročia: Keď uvidíte, ako naša Zem mizne v tme, prestanete dýchať!
Zabudnite na hrady: Tieto slovenské kláštory vás ohromia viac, než si myslíte
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: Online z 5. finále play-off Tipsport ligy
Veľká strata pre Nitru: Finálový mečbal proti Slovanu budú corgoni odvracať bez ofenzívnej hviezdy
Česko - Dánsko: Online prenos z MS v hokeji do 18 rokov
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec: Online prenos z 5. finále Tipsport extraligy
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Čína pripravuje jadrovú superlietadlovú loď. Má prekonať americkú triedu Ford
Môžeš veriť chytrým hodinkám? Tieto údaje si často len domýšľajú a ty podľa nich meníš tréning aj jedálniček
AI pomohla odhaliť novú fyziku v štvrtom skupenstve hmoty. Vedci zistili, že častice v plazme sa správajú inak, než si mysleli
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!
Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!
VOJNA v MAGA: Trumpov vpád do Iránu rozdelil fanúšikov, známy komentátor oľutoval, že prezidenta podporoval!
Poslanec Galko mal NEHODU: Drsné FOTO z pohotovosti, bolesť sa mu dá čítať z tváre!

