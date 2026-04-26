Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!

USA - Zarytý odporca hazardu urobil výnimku... a tá sa mu nečakane vyplatila! Jeden nenápadný žreb totiž priniesol manželom výhru, ktorá výrazne zasiahne ich budúcnosť.
Muž z mesta Catonsville v americkom štáte Maryland sa celý život vyhýbal lotériám aj stávkam. Sám seba označuje za „loterijného skeptika“ a na hry založené na náhode nikdy nedal dopustiť. Napriek tomu sa koncom marca rozhodol spraviť malý ústupok. Na čerpacej stanici v neďalekom Milford Mille sa dal do reči s mužom, ktorý si práve preberal výhru vo výške 400 dolárov (približne 370 eur). Ten mu následne venoval 5 dolárov (asi 4,60 eura), aby si aj on mohol skúsiť šťastie.
Výhra prišla vhod
Skeptik tak po prvý raz v živote kúpil stierací žreb z lotérie Mosaic Money – nie však pre seba, ale pre svoju manželku, ktorá má k podobným hrám úplne opačný vzťah. Keď si ho doma večer spolu zotreli, čakalo ich veľké prekvapenie. Na žrebe sa objavila výhra 50-tisíc dolárov (približne 46 000 eur). Napriek tejto skúsenosti muž tvrdí, že svoj postoj k hazardu meniť neplánuje a podobné hry nehodlá vyhľadávať ani v budúcnosti. Výhra však prišla vhod, manželia ju plánujú použiť na splatenie časti hypotéky na svoj nový domov, uviedol portál UPI.