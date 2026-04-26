Škandál v slávnej rodine, Kylie Jenner čelí žalobe! Zamestnankyňa prehovorila o toxickom pekle

LOS ANGELES - Reality hviezda a miliardárka Kylie Jenner má na krku poriadny problém. Jej bývalá zamestnankyňa vytiahla ťažký kaliber obvinení – od ponižovania až po psychický teror. Čo sa malo diať za múrmi luxusnej vily?
Podľa žaloby podanej 17. apríla 2026 v Kalifornii bývalá gazdiná Angelica Vazquez tvrdí, že počas práce v Kylieinom sídle v Hidden Hills zažívala „toxické a nepriateľské pracovné prostredie“. Pracovať tam mala od septembra 2024 do augusta 2025, teda takmer rok, ktorý opisuje ako psychicky vyčerpávajúci. Žaloba obsahuje sériu šokujúcich tvrdení: pravidelné ponižovanie pred kolegami, izolovanie od tímu a prideľovanie najhorších úloh.
Popisuje tiež urážky na jej pôvod, vieru aj imigračný status, ako aj ignorovanie sťažností vedením. Vazquez tvrdí, že ako žena zo Salvadoru čelila opakovaným narážkam na svoju identitu a vierovyznanie. A to nie je všetko… Podľa dokumentov mal konflikt eskalovať v marci 2025, keď ju nadriadená údajne zastrašovala, a dokonca po nej mala hádzať vešiaky počas výčitiek. Pre Vazquez to bol zlomový moment. Tvrdí, že následne trpela úzkosťami a symptómami podobnými posttraumatickej stresovej poruche.