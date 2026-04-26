MIMORIADNE Polícia STOPLA premávku cez Rázusovo nábrežie: Veľká uzávierka, príslušníci našli záhadný predmet!

BRATISLAVA - V centre hlavného mesta je aktuálne mimoriadna situácia. Rázusovo nábrežie je úplne uzatvorené pre dopravu aj chodcov po tom, čo bol v blízkosti Mosta SNP objavený neznámy predmet.
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti, okamžite zasiahla a prijala bezpečnostné opatrenia. Na mieste už operujú viaceré hliadky, pričom situácia je podľa dostupných informácií stále vyhodnocovaná.
"Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia občanov v súvislosti s nálezom neznámeho predmetu," uviedla polícia.
Oblasť je uzavretá pre premávku a aj chodcov
Oblasť je momentálne neprístupná. Dopravní policajti riadia premávku a odkláňajú vozidlá do okolitých ulíc. Na miesto smeruje aj špecialista – policajný pyrotechnik, ktorý má podozrivý predmet preskúmať.
"Rázusovo nábrežie je uzatvorené pre chodcov ako aj dopravu," potvrdila polícia.
Mužov zákona znepokojuje najmä bezpečnosť verejnosti, preto vyzývajú ľudí, aby sa lokalite vyhli a rešpektovali pokyny. "Občanov touto cestou vyzývame, aby sa danému miestu vyhli a aby rešpektovali pokyny na mieste prítomných hliadok PZ," dodala polícia.
Zatiaľ nie je jasné, o aký predmet ide ani či predstavuje reálne nebezpečenstvo. Viac informácií by malo byť známych po zásahu pyrotechnika. Polícia prisľúbila, že verejnosť bude o vývoji situácie informovať hneď, ako to okolnosti dovolia.