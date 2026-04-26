Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Nový zvrat po streľbe vo Washingtone: Útočník napísal protikresťanský manifest

Strelec Cole Thomas Allen
Strelec Cole Thomas Allen
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľnom rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že útočník, ktorý v noci na nedeľu strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, napísal protikresťansky motivovaný manifest. V dokumente zároveň vyzýval na útoky na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Manifest zaslal svojej rodine, ktorá pár minút pred streľbou upozornila políciu.

„Ten chlap je chorý. Keď si prečítate jeho manifest, zistíte, že nenávidí kresťanov,“ uviedol Trump. „Jeho sestra alebo brat sa na to sťažovali. Viete, sťažovali sa dokonca aj na polícii. Bol to veľmi problémový človek,“ vysvetlil americký prezident. Strelec, ktorý na mieste konania večere prenikol cez bezpečnostnú kontrolu, napísal manifest, v ktorom „jasne uviedol, že chce zaútočiť na predstaviteľov vlády“ a tento dokument poslal členom svojej rodiny, ktorí ho následne odovzdali polícii niekoľko minút pred incidentom vo Washingtone, uviedol Biely dom pre televíziu CNN.

Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Z jeho príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier. Predtým než ho spacifikovali sa mu podarilo postreliť jedného člena tajnej služby, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu. Je mimo ohrozenia života. Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche informoval, že cieľom strelca boli členovia administratívy prezidenta Trumpa. S vyšetrovateľmi po zadržaní nespolupracuje a v pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú viacero obvinení.

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Partnerské vzťahy
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská
Zahraničné
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!
ZVRAT v prípade dobitého
Domáce
ZVRAT v prípade dobitého Ferenčáka: Prečo to dlhé čakanie na hliadku? Polícia vysvetlila, kde bola!
Politici zažívajú NÁSILNÝ víkend:
Domáce
Politici zažívajú NÁSILNÝ víkend: Ferenčák NIE JE jediný, napádaná bola aj exprimátorka Prešova za KDH!
Trumpovci sa stále spamätávajú
Zahraničné
Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!

Ďalšie zo Zoznamu