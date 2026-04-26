Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!

DRÁŽĎANY - Nenápadná práca na obecnom pozemku priniesla nečakaný objav. Nález zlatej hodnoty sa napokon stane majetkom obce a pomôže miestnym komunitám.
Zamestnanec technických služieb v nemeckom Bannewitzi objavil počas kosenia trávy niečo, čo rozhodne nečakal, osem malých zlatých tehličiek. Nález okamžite nahlásil polícii, ktorá pri následnom preverovaní objavila ešte ďalšie dve. Celkovú hodnotu desiatich tehličiek odborníci odhadli na približne 40-tisíc eur.
Keďže sa ani po dôkladnom pátraní nepodarilo zistiť ich pôvodného majiteľa, zlato pripadne obci. Rozhodlo o tom uplynutie zákonnej šesťmesačnej lehoty, počas ktorej sa mohol vlastník prihlásiť. Starosta obce Heiko Wersig pre televíziu Mitteldeutscher Rundfunk uviedol, že polícia preverovala, či zlato nesúvisí s trestnou činnosťou, no nič také sa nepotvrdilo. Jednou z hypotéz je, že niekto sa chcel cennosti rýchlo zbaviť a vyhodil ich z auta, čomu by nasvedčovalo aj miesto nálezu pri ceste a ich rozptýlenie.
Počas pol roka sa síce ozvalo viacero ľudí, ktorí si na zlato robili nárok, no nikto nedokázal svoje tvrdenia podložiť. Objavili sa aj bizarné vysvetlenia – napríklad tvrdenie, že tehličky sa stratili pri preprave dronom, alebo že išlo o dôsledok rodinného podvodu. Žiadny z uchádzačov však nevedel uviesť identifikačné čísla na tehličkách, čo ich nároky spochybnilo.
Obec plánuje výťažok z predaja zlata využiť na podporu miestnych organizácií, ako sú športové kluby, dobrovoľní hasiči, hudobná škola či združenia seniorov. Na svoj podiel nezabudne ani poctivý nálezca – podľa starostu sa mu obec plánuje primerane odvďačiť, hoci konkrétne detaily zatiaľ nezverejnila.