AI módna polícia z BMD: Jojkárka v pyžame, dokonalá Simanová a... Zábranská to týmto zabila!

BRATISLAVA - Módna kritička Evelina sa pozrela na outfity celebrít z BMD. A naozaj ich nešetrila. Niektoré dámy stavili na istotu a iné sa zase snažili zaujať za každú cenu. Ako dopadli?
Kvetka Horváthová, moderátorka
Toto je presne ten moment, keď vieš, čo robíš. Strih čistý, farba výrazná, nič zbytočné. ALE: Tá béžová kabelka je ako keby si si povedala „nechce sa mi premýšľať“. Hodnotenie: 8/10
Silvia Šarköziová, hudobníčka
Tu niekto chcel byť elegantný… a potom si spomenul na Vianoce. Šatka + kabelka + rúž = príliš veľa červenej naraz. Hodnotenie: 6/10
Eva Verešová, modelka
Toto je tiché víťazstvo. Žiadne krikľavé veci, ale všetko sedí. Veľmi ženské, jemné, čisté. Konečne niekto chápe, že menej je viac. Hodnotenie: 10/10
Lucia Forman Habancová, hovorkyňa
Tu máme drámu… ale kontrolovanú. Farby spolu fungujú, materiály tiež. Trochu to tlačí na „pozri sa na mňa“, ale ešte to nepadá do gýča. Hodnotenie: 8/10