Slovensko čaká veterná nedeľa: Na hrebeňoch hôr hrozí nebezpečenstvo! Meteorológovia varujú pred silným nárazmi

BRATISLAVA - Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách vo viacerých okresoch stredného a severného Slovenska. V tejto súvislosti platí od polnoci výstraha prvého stupňa. Ráno vietor ešte zosilnie, pre viaceré oblasti je vydaná výstraha druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred vetrom na horách potrvá do nedele (26. 4.) do 17.00 h. Týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Pre viaceré z týchto okresov platí od 4.00 h do 9.00 h druhý stupeň výstrahy, vietor tam ojedinele môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornili meteorológovia.
SHMÚ zároveň vydal na nedeľu výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Rovnako pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Poprad, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Platí od 6.00 h do večera.