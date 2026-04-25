Hotové bohatstvo! Kylie Jenner provokuje zbierkou drahých kabeliek, z ich ceny odpadnete!

USA - Kylie Jenner sa opäť raz predviedla! Obrovskú kolekcia viac než 50 kabeliek Hermès vrátane vzácnych modelov Birkin. Ide o majetok obrovskej sumy!
Kylie Jenner sa opäť rozhodla provokovať a na instagrame zverejnila svoju pôsobivú kolekciu luxusných kabeliek. V príspevku na Instagrame 28-ročná podnikateľka zverejnila sériu fotografií z toho, čo vyzerá ako spontánne fotenie u nej doma, pričom ako pozadie jej slúži obrovská stena kabeliek Hermès. „Nemôže sa dievča len tak zabaviť,“ napísala k príspevku.
Na viacerých snímkach zakladateľka Kylie Cosmetics pózuje na gauči v čiernej podprsenke a nohaviciach, zatiaľ čo na iných stojí pred stenou plnou kabeliek Birkin a Kelly rôznych veľkostí a farieb. Táto hviezda sa pritom nikdy nehanbila ukazovať svoj luxusný životný štýl, ale toto je už naozaj priveľa!
V úvode roka zdieľala na Instagrame príspevok so zostrihom momentov z uplynulého roka vrátane pohľadu na svoje súkromné lietadlo a luxusnú batožinu, ktorú používa na cestách. „Prišla som o veľa fotiek z roku 2025 ale tu je aspoň pár,“ napísala. Medzi zábermi bola aj fotografia jej batožiny poukladanej v rohu, na ktorej ležala vzácna krokodília kabelka typu Birkin bag, pravdepodobne model Birkin 35, ktorého cena sa môže pohybovať okolo 50 000 dolárov alebo aj viac. Nuž a ona ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach, vrátanie modelom Mini Kelly 50.
Kylie zároveň ukázala aj väčšiu verziu tejto kabelky, konkrétne nadrozmerný model Haut à Courroies, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre jazdcov na prenášanie výbavy potrebnej na deň v stajni. Podobná taška sa v roku 2019 predala za viac než 70 000 dolárov a ide naozaj o raritný kus!
V septembri 2025 zdieľala Jenner ďalší príspevok zo svojho súkromného lietadla s popisom „Milujem svoj život.“ Na fotografii, zachytenej z jej perspektívy, sedí v teplákoch s vystretými nohami a cestovným hrnčekom v lone. Vedľa nej je viditeľná veľká hnedá krokodília kabelka, ktorú magazín InStyle identifikoval ako vzácny model Hermès Birkin 50, väčší než klasická verzia. Zdá sa tiež, že vo vnútri sú uložené menšie kabelky Louis Vuitton.
Dostať sa ku kabelke Birkin bag od Hermès nie je také jednoduché, ako prísť do obchodu a kúpiť si ju. Značka si veľmi stráži exkluzivitu, takže proces je skôr „na pozvanie“ než klasický nákup.
Najčastejšia cesta je budovanie vzťahu s butikmi Hermès. To znamená pravidelne tam nakupovať – šatky, opasky, topánky či iné doplnky – a vytvoriť si kontakt s predajcom. Keď si ťa zapamätajú ako klienta, môžeš dostať ponuku na Birkin, ale nedá sa presne povedať kedy ani aký model. Často nemáš možnosť vybrať si farbu či veľkosť, len sa rozhodneš, či ponúknutý kus vezmeš.
Druhá možnosť je resale trh. Platformy ako Vestiaire Collective, Fashionphile alebo Sotheby’s ponúkajú Birkiny bez čakania, ale ceny sú výrazne vyššie než v butiku – pokojne desiatky tisíc eur navyše, najmä pri vzácnych modeloch (krokodíl, limitky). Jedna z jej kabeliek Birkin je momentálne na predaj na resale platforme Vestiaire Collective za približne 154 000 dolárov. Nuž a treťou cestou sú aukcie. Luxusné aukčné domy občas predávajú veľmi raritné kúsky, no tam sa ceny šplhajú ešte vyššie a ide skôr o zberateľskú záležitosť.
Tak čo, ktorá kabelka sa oslovila najviac vás?