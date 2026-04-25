Radarové systémy zachytili niečo, čo nemal nikto vidieť: Fínski kadeti si na oblohe poriadne zavtipkovali!

HELSINKI - Nezvyčajná epizóda z vojenského výcviku pobavila internet aj velenie. Letové trasy mladých pilotov totiž na radare vytvorili tvary, ktoré pripomínali niečo úplne iné, než mali.
Fínski vojenskí kadeti si počas leteckého cvičenia našli svojský spôsob, ako si spestriť rutinu. Počas výcvikového letu nad mestom Jyväskylä 13. apríla vykonávali akrobatické manévre, pričom ich pohyb na oblohe zaznamenali aj sledovacie systémy.
Pri bližšom pohľade na zaznamenané trasy si však pozorovatelia všimli, že opakované slučky vytvorili obrazce nápadne pripomínajúce mužské prirodzenie, informuje bulvárny server Iltalehti. Na zvláštny detail upozornili aj médiá, čím sa situácia rýchlo rozšírila medzi verejnosťou.
Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA
Podľa vedenia leteckej akadémie mali piloti počas letu precvičovať otočky a manévre, pričom neporušili stanovené pravidlá. Držali sa určeného priestoru a neohrozili ostatnú leteckú prevádzku. Napriek tomu sa prípad dostal do pozornosti nadriadených a aktuálne prebieha jeho preverovanie. Zatiaľ nie je jasné, aké následky budú kadeti niesť. Velenie fínskeho letectva však zdôraznilo, že od príslušníkov armády očakáva dodržiavanie zásad správania aj počas výcviku a na prípadné porušenia bude primerane reagovať.