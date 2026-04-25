Asi 100-tisíc ľudí čaká zmena v cestovných lístkoch vo vlakoch! Slovákov sa to netýka

VIEDEŇ - Rakúske železnice ÖBB spúšťajú od apríla 2026 veľkú sociálnu pomoc. Seniori s nízkymi príjmami dostanú dve bezplatné jazdy vlakmi po celom Rakúsku. Hoci ich vlaky denne premávajú aj do Bratislavy, ponuka sa týka výlučne rakúskych dôchodcov. Slovenskí seniori, ktorí často cestujú práve do Viedne či Salzburgu, tak z tejto výhody nezískajú nič.
Rakúske spolkové železnice ÖBB spúšťajú novú sociálnu iniciatívu pre seniorov s nízkymi príjmami. Od 15. apríla 2026 môžu všetci ľudia nad 65 rokov, ktorí poberajú takzvaný vyrovnávací alebo doplnkový príspevok k dôchodku, získať bezplatnú Vorteilscard. K nej automaticky dostanú dva cestovné poukazy na bezplatnú jazdu vlakmi ÖBB v rámci celého Rakúska.
Z programu má profitovať približne 100‑tisíc rakúskych seniorov. Bezplatné jazdy bude možné využiť počas celého roka – až do 15. apríla 2027.
ÖBB síce prevádzkujú aj medzinárodné spoje do Bratislavy, no slovenskí dôchodcovia sa do programu narátajú. Ponuka je striktne viazaná na rakúsky sociálny systém a nárok na rakúske doplatky k dôchodku.
Pomoc proti mobilitnej chudobe
Minister dopravy Peter Hanke označil iniciatívu za dôležitý krok v čase rastúcich cien. „Železnica je chrbtovou kosťou klimaticky aj sociálne udržateľnej mobility. Chceme, aby si seniori mohli dovoliť navštíviť rodinu či priateľov bez ohľadu na výšku dôchodku,“ vyhlásil. Ministerka sociálnych vecí a zdravotníctva Korinna Schumann dodala, že práve seniori s nízkymi príjmami musia najviac zvažovať každé euro. Bezplatné jazdy podľa nej predstavujú „konkrétnu a citeľnú pomoc“.
Generálny riaditeľ ÖBB Andreas Matthä zdôraznil sociálnu zodpovednosť železníc. „Seniori s nízkymi príjmami môžu v rámci roka dvakrát cestovať zadarmo. Prajem im príjemné cestovanie,“ uviedol. Predstavitelia Rakúskeho seniorskeho zväzu iniciatívu vítajú. Podľa Ingrid Korosec starší ľudia pociťujú zdražovanie najviac a cestovanie je pre mnohých čoraz menej dostupné.
Fico chcel u nás znižovať cestovné na vlaky a autobusy
Vláda Roberta Fica (Smer-SD) plánovala minulú stredu (8. 4.) schváliť návrh na dočasné zníženie výšky cestovného v železničnej osobnej doprave poskytovanej vo verejnom záujme, na objednávku štátu. Návrh ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) napokon neprerokovala, krátko bol síce zaradený do programu, ale neskôr ho stiahli. Dôvodom bolo dosiahnutie dočasného prímeria medzi USA a Iránom vo vojne na Blízkom východe. Premiér Fico informoval, že na zníženie cestovného boli pripravení. Bol presvedčený, že ak by prímerie nebolo dosiahnuté, schvaľovali by jeden alebo druhý variant zníženia cestovného vo vlakoch.
Dočasné zníženie cestovného vo vlakoch podľa prvého variantu o 50 % malo podľa návrhu platiť pre všetky tarifné triedy a kategórie cestujúcich na jednorazové a traťové lístky (týždenné, mesačné). Odhadovaný negatívny dosah na výnosy dopravcov počas 30 dní by bol na úrovni 4,2 milióna eur.
Podľa druhého variantu sa malo cestovné v železničnej doprave vo verejnom záujme dočasne znížiť na 30 dní o 30 %. Opatrenie malo byť zamerané najmä na cestujúcich, ktorí využívajú železničnú dopravu každodenne na dochádzanie do zamestnania, škôl a za základnými životnými potrebami. Odhadovaný negatívny dosah na výnosy dopravcov by bol v tomto prípade na úrovni 3,1 milióna eur.