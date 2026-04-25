Kubina už nemohol mlčať: Po vojne v polícii ostalo len záhadné ticho, kto stopil kauzu Rozuzlenie?

BRATISLAVA - Kauza Rozuzlenie, ktorá sa týkala podozrení z účelovej diskreditácie policajtov okolo Jána Čurillu, sa náhle skončila, a to bez výraznej "bodky". K prípadu sa vyjadril známy právnik Peter Kubina, ktorý ukazuje na konkrétneho človeka z Bytče, ktorý mal stáť za tým, že celé trestné stíhanie sa akoby zastavilo, a s tým aj celé uznesenie, ktorého záver ostal utajený. V prípade rezonovali také mená ako bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč, či jeho predchodca Vladimír Pčolinský. Mnohí si kauzu spájajú aj s takzvanou "vojnou v polícii".
Kubina otázky kladie v poslednom statuse, ktorý uverejnil na sociálnej sieti.
Podľa Kubinu rozhodnutie vydal vyšetrovateľ a zároveň mestský poslanec Bytče Ladislav Greguš. Práve tu malo skončiť vyšetrovanie v kauze, v ktorej ešte v roku 2023, počas bývalej vlády, padli viaceré obvinenia významných osobností vtedajšieho verejného života.
Medzi obvinenými totiž figurovali vtedajší riaditeľ SIS Michal Aláč, jeho predchodca Vladimír Pčolinský, šéf Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný či podnikateľ Peter Košč.
Prečo to celé skončilo bez akejkoľvek bodky?
Zásadnou otázkou ostáva, prečo bolo trestné stíhanie zastavené. Súčasťou takéhoto rozhodnutia totiž štandardne býva aj odôvodnenie. V tomto prípade však verejnosť odpovede podľa Kubinu asi nedostane. "Obsah uznesenia o zastavení trestného stíhania je vraj celý kompletne utajovanou skutočnosťou. Takýto postup nemá v doterajšej histórii obdobu a vo veci, v ktorej boli opakovane verejne šírené uznesenie o vznesení obvinenia ako aj zápisnice z výsluchov, to pôsobí naozaj bizarne," pohoršil sa Kubina.
Policajné prezídium reagovalo, že postup vyšetrovateľa je v súlade so zákonom. "Po vykonaní rozsiahleho vyšetrovania vo veci trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona ako aj ďalších trestných činov, známeho vo verejnom priestore aj ako prípad pod názvom „Rozuzlenie“, vydal vyšetrovateľ ÚBOK v rámci prípravného konania meritórne rozhodnutie. Rozhodnutie vyšetrovateľa na pokyn dozorujúceho prokurátora podlieha zákonnému režimu ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. Z uvedeného dôvodu nie je možné aktuálne poskytovať bližšie informácie o jeho obsahu ani sa vyjadrovať ku konkrétnym procesným úkonom či dôvodom tohto rozhodnutia," napísalo prezídium.
Kam vedú stopy?
Kubina zároveň upozornil, že kauzu Rozuzlenie dozorovala prokurátorka Martina Cibuľová z Generálnej prokuratúry. Tá sa v minulosti dostala do pozornosti v súvislosti s prípadom zadržania prokurátora Michala Šúreka v kauze Kajúcnik.
Podľa Kubinu jej boli spisy týkajúce sa čurillovcov odňaté po tom, čo mala vykonávať „zaujatú nadprácu“ pre tím Úradu inšpekčnej služby Veritas pri zásahu na pôde generálnej prokuratúry bez súdneho príkazu. "Dozor vykonáva prokurátorka JUDr. Martina Cibuľová, ktorej nedávno boli odňaté všetky spisy vedené proti „Čurillovcom”, pretože vykonávala zaujatú nadprácu (operatívu) pre tím ÚIS Veritas pri nezákonnom vstupe do priestorov Generálnej prokuratúry bez súdneho príkazu za účelom zadržania prokurátora Šúreka. A to o dôvodoch zastavenia tohto trestného stíhania vypovedá oveľa viac než samotný obsah utajovaného uznesenia," uzavrel Kubina.
Cibuľová takéto obvinenia odmietla. Kauza Rozuzlenie tak náhle končí bez verejného vysvetlenia.