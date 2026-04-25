TRAGÉDIA na strednom Slovensku: Cyklista bol po zrážke na mieste mŕtvy, za volantom sedela policajtka!

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Po zrážke osobného auta a bicykla neďaleko Banskej Štiavnice prišiel v sobotu o život cyklista. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Spresnila, že udalosť sa stala na ceste I/51 v smere od Banskej Belej do obce Kozelník v okrese Banská Štiavnica. Podľa predbežných informácií mal cyklista z doteraz nezistených príčin prejsť pri prejazde zákrutou do protismeru. V ňom sa zrazil s osobným autom. Hovorkyňa objasnila, že vozidlo viedla v čase osobného voľna policajtka.
Cyklista utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodičky osobného auta vylúčili. U cyklistu nariadili odber krvi,“ podotkla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.