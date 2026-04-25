ŠOK vo finále Mama, ožeň ma: Juraj totálne vybuchol, zasahovala polícia!

BRATISLAVA - Tak toto nikto nečakal! Obľúbená zoznamovacia šou Mama, ožeň ma sa vo svojom finále zmenila doslova na horor. Hlavný hrdina Juraj (32), ktorý mal hľadať lásku, totálne stratil zábrany a predviedol niečo, čo slovenské obrazovky nepamätajú.
Atmosféra v dome bola počas posledných dní na bode mrazu a konflikt visel vo vzduchu. Podľa slov súťažiacich bol kameňom úrazu alkohol a Jurajova nezvládnuteľná povaha. „Zase sme sa začali hádať, príde mi už každá aktivita s Jurajom, že to končilo len hádkou. S ním sa už jednoducho nedalo rozprávať, asi už mal veľmi vypité,“ opísala kritické momenty súťažiaca Viki. Jej slová potvrdila aj Paulína, podľa ktorej bol Juraj po skončení spoločnej párty poriadne "odudraný".
Skutočné peklo však nastalo v momente, keď sa dievčatá rozhodli pre radikálny krok – chceli si od neustáleho napätia oddýchnuť bez prítomnosti svojho hostiteľa. „Po spoločnej párty sme sa my baby dohodli, že sa ideme odreagovať, trošku vypnúť hlavy. Chceli sme ísť bez Juraja, ale Juraj nás nechcel veľmi pustiť alebo nevedel pochopiť, prečo bez neho,“ vysvetľuje Viki. To, čo nasledovalo potom, však už nebola len nevinná hádka, ale scéna ako z akčného filmu. Juraj, posilnený alkoholom, neuniesol odmietnutie a v dome sa rozpútalo šialenstvo. Juraja chytí rapel. Skončí to príchodom policajtov a pobytom na záchytke. Finále šou Mama, ožeň ma uvidíte v pondelok o 20.30 na JOJ-ke!
