Vášeň na jednu noc končí pre ženy často sklamaním: Vedci odhalili, PREČO muži ráno výčitky NEMAJÚ!

INNSBRUCK - Ženy pociťujú po sexe na jednu noc ľútosť častejšie než muži. Vyplýva to z výskumu tímu z University of Innsbruck, ktorý analyzoval skúsenosti viac ako tisícky respondentov.
Do medzinárodného online prieskumu sa zapojilo 1 075 ľudí, ktorí hodnotili svoje skúsenosti so sexom na jednu noc a mieru spokojnosti. Hoci celková úroveň ľútosti nebola vysoká, ženy ju uvádzali výrazne častejšie než muži – najmä v heterosexuálnych vzťahoch. Hlavným dôvodom sa ukázala byť nižšia sexuálna spokojnosť. Výskum publikovaný v odbornom časopise Archives of Sexual Behavior poukazuje na to, že mnohé ženy počas týchto stretnutí nedosiahnu orgazmus.
„Sexuálne rozhodnutia patria medzi najčastejšie zdroje ľútosti u ľudí,“ uvádzajú autori štúdie. „Ženy vykazovali systematicky vyššiu mieru ľútosti než muži naprieč celým spektrom heterosexuálnych skúseností.“ Podľa analýzy zohrávajú významnú úlohu aj ďalšie faktory – napríklad konzumácia alkoholu, pocit tlaku či obavy o reputáciu. Až tri štvrtiny účastníkov priznali, že pred sexuálnym zážitkom pili alkohol.
Výraznejší rozdiel pri heterosexuálnych stretnutiach
Zaujímavé je, že približne polovica respondentov svoje skúsenosti vôbec neľutovala a mnohí k nim zaujali neutrálny postoj. Výraznejší rozdiel medzi pohlaviami sa objavil najmä pri heterosexuálnych stretnutiach – pri skúsenostiach s partnermi rovnakého pohlavia sa rozdiely v ľútosti neprejavili.
Výskumníci zdôrazňujú, že kľúčovým faktorom je práve sexuálna spokojnosť, pričom orgazmus zohráva zásadnú úlohu. „Rozdiely v ľútosti boli plne vysvetlené úrovňou spokojnosti, pocitom tlaku, intoxikáciou a obavami o reputáciu,“ uviedli. Podľa nich môže riešenie spočívať najmä v otvorenejšej komunikácii medzi partnermi. Tá by mohla pomôcť znížiť rozdiely v spokojnosti a prispieť k lepším skúsenostiam na oboch stranách.