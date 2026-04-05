Nedokážu si pomôcť! Vedci skúmali nahý kmeň v džungli a odhalili pravdu, prečo sú muži POSADNUTÍ ženskými PRSIAMI

VARŠAVA - Sú mužské preferencie zakódované v biológii, alebo ich formuje spoločnosť? Vedci sa pozreli na netradičné prostredie, aby zistili, či príťažlivosť k ženskému telu vzniká prirodzene, alebo je výsledkom kultúrnych vplyvov.
Otázka, čo presne priťahuje mužov na ženách, je predmetom diskusií už desaťročia. Tím výskumníkov z Univerzita vo Vroclave sa preto rozhodol preskúmať, či ide o vrodenú vlastnosť, alebo o naučené správanie ovplyvnené spoločnosťou. Svoj výskum zamerali na kmeň Dani v oblasti Západná Nová Guinea, kde bolo ešte donedávna bežné, že ženy nenosili hornú časť odevu. Práve toto prostredie poskytlo vedcom jedinečnú príležitosť sledovať, ako sa vnímanie ženského tela líši medzi generáciami, ktoré vyrastali v odlišných kultúrnych podmienkach.
Výskumníci porovnali odpovede starších a mladších mužov z komunity, informuje The Times. Zaujímalo ich najmä to, ako reagujú na ženské poprsie a akú úlohu zohráva v ich intímnom živote. Ak by bola príťažlivosť výlučne výsledkom kultúrneho vplyvu, očakávali by výrazné rozdiely medzi generáciami. To sa však nepotvrdilo. Obe skupiny odpovedali veľmi podobne – bez ohľadu na to, či vyrastali v období pred alebo po výraznejšom kontakte so západnou kultúrou. Výsledky naznačujú, že ide skôr o prirodzenú, biologicky podmienenú preferenciu než o spoločenský konštrukt.
Určité telesné znaky sú vnímané ako atraktívne
Podľa autorov štúdie, publikovanej v odbornom časopise Archives of Sexual Behavior, by ženské prsia mohli evolučne signalizovať zdravie, plodnosť či mladosť. Tento pohľad podporujú aj ďalšie výskumy, ktoré poukazujú na to, že určité telesné znaky sú vnímané ako atraktívne naprieč rôznymi kultúrami. Nie všetci odborníci však hovoria o univerzálnom pravidle. Staršie antropologické výskumy ukazujú, že význam ženského poprsia sa v rôznych spoločnostiach líši a nie vždy je vnímané ako kľúčový prvok príťažlivosti.
Autori štúdie zároveň zdôrazňujú, že ich zistenia nemajú hodnotiť, čo je „správne“ alebo „nesprávne“. Skôr otvárajú diskusiu o tom, do akej miery sú naše preferencie výsledkom evolúcie a do akej miery ich formuje prostredie, v ktorom vyrastáme.