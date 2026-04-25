Legendárny David Hasselhoff bojuje s telom: Dochrámaný plavčík sa bez chodítka už nepohne!

LOS ANGELES - Z pláže plnej krásnych žien rovno na parkovisko s chodítkom! David Hasselhoff (73) bol tento týždeň odfotený v Los Angeles, a fanúšikovia zostali v šoku. Ikona seriálu Baywatch sa už bez pomoci nezaobíde. Čo sa stalo s legendou?
Na čerstvých fotografiách Davida Hasselhoffa z parkoviska v Los Angeles je realita nekompromisná: sivé tričko, tepláky, šiltovka, pomalý krok a obe ruky pevne na chodítku. Žiadny sebavedomý Mitch Buchanan z Baywatchu. Toto je muž, ktorého dobehlo vlastné telo. Podľa dostupných informácií sa herec zotavuje po operácii kolena a bedra a momentálne absolvuje rehabilitáciu.
Nestala sa žiadna dramatická nehoda. Je to skôr realita rokov. Prišli bolesti kĺbov, opotrebovanie tela a následné operácie a rekonvalescencia. Už minulý rok ho videli na vozíku na letisku. Vtedy priznal, že trpí veľkými bolesťami a čaká ho operácia. Dnes je preňho chodítko súčasťou návratu späť na nohy. Dobrá správa je, že podľa jeho okolia sa cíti dobre a je pozitívne naladený.
Vedľa neho kráčala jeho manželka Hayley Roberts. Mala na sebe športové oblečenie, bola pokojná, a jej podporná prítomnosť dokazuje, že pri manželovi stále verne stojí. Dvojica je spolu od roku 2011 a vzala sa v roku 2018 v Taliansku. A ak niečo o ich vzťahu hovorí veľa, tak jej vlastné slová. Nazvala ho „láskavým mužom s veľkým srdcom“ a priznala, že je doňho stále zamilovaná.
Hasselhoff kedysi žil naplno: sláva, alkohol, večierky, status sexsymbolu a kariéra, ktorá explodovala v Baywatchi. Dnes už žije pokojnejší život, a musí čeliť zdravotným limitom, ktoré sa nedajú ignorovať. Realita vo veku 73 rokov je taká, že nezastaviteľná legenda z pláže už neexistuje. Chodítko nie je koniec, ale je to upozornenie, že aj najväčší „Hoff“ nie je nesmrteľný.
