Tá má ale výstrih: VIDEO Fanúšička MS vo futbale ovládla internet! Všetci teraz držia palce Paraguaju

ASUNCIÓN - Ešte pred štartom majstrovstiev sveta sa pozornosť fanúšikov nečakane presunula z ihriska na tribúny. Jedna fanúšička Paraguaja sa po prípravnom zápase stala virálnym hitom sociálnych sietí.
Paraguaj sa po dlhých 16 rokoch vracia na futbalové majstrovstvá sveta a medzi fanúšikmi vládne obrovské nadšenie. Ešte pred odletom do Severnej Ameriky však na seba neupútali pozornosť iba hráči, ale aj jedna z podporovateliek národného tímu.
Ako píše Daily Star, na sociálnych sieťach sa začali masovo šíriť zábery fanúšičky Marisol Olmedovej, ktorá povzbudzovala počas rozlúčkového zápasu Paraguaja proti Nikarague na štadióne Defensores del Chaco.
Sociálne siete zaplavili vtipné reakcie
Paraguaj zvíťazil v prípravnom stretnutí jednoznačne 4:0, no časť fanúšikov po zápase riešila úplne inú tému. Marisol sa počas stretnutia objavila na tribúne v odvážnom outfite a videá s jej oslavami sa rýchlo rozšírili po internete.
Pod príspevkami sa okamžite začali kopiť žartovné komentáre. „To je jeden z dôvodov, prečo všetci tak milujeme majstrovstvá sveta,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší reagoval s humorom: „Ktorá krajina to je? Už si balím kufre.“ Nechýbali ani komentáre fanúšikov, ktorí žartovali, že odteraz budú držať palce práve Paraguaju.
Pripomenula legendu z MS 2010
Niektorí používatelia si pri pohľade na virálne zábery okamžite spomenuli na známu paraguajskú modelku Larissu Riquelmeovú, ktorá sa stala jednou z najznámejších tvárí majstrovstiev sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike.
Práve ona si získala medzinárodnú pozornosť fotografiami z tribún a médiá ju neskôr označovali za „večnú priateľku majstrovstiev sveta“.
Riquelmeová vtedy vyhlásila, že ak Paraguaj získa titul majstra sveta, prebehne sa nahá ulicami hlavného mesta Asunción. Hoci k tomu napokon nedošlo, jej popularita prudko vzrástla a neskôr sa objavila aj v magazíne Playboy.
Dnes pôsobí pri futbale inak
Od čias svojej najväčšej slávy sa kariéra Larissy Riquelmeovej výrazne zmenila. Ako pripomína Daily Star, bývalá modelka sa v posledných rokoch venuje mediálnej práci a ešte vlani komentovala zápas paraguajskej reprezentácie.
Najnovší virálny príbeh tak mnohým fanúšikom pripomenul obdobie, keď sa pozornosť počas futbalových šampionátov často presúvala aj mimo samotného ihriska.