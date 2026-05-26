Horor v posilňovni: VIDEO Mužovi spadla na krk 145-kilová činka! Nikto mu neprišiel na pomoc

PEKING - Niekoľko sekúnd ho delilo od tragédie. Mladý muž v čínskej posilňovni zostal zakliesnený pod 145-kilovou činkou, ktorá sa mu nebezpečne posúvala ku krku. Najšokujúcejšie však bolo, že ľudia v jeho bezprostrednom okolí si jeho boj o prežitie vôbec nevšimli.
Tréning sa v okamihu zmenil na boj o život
Dramatický incident zachytila bezpečnostná kamera v posilňovni v čínskej provincii Kuang-tung. Zábery ukazujú mladého muža, ktorý sa rozhodol otestovať svoje limity pri bench presse s činkou vážiacou 145 kilogramov.
Spočiatku sa zdalo, že ide o bežnú sériu. Počas zdvihu však športovcovi postupne došli sily a ruky prestali zvládať obrovskú záťaž. Ťažká os mu následne dopadla na hrudník.
Tým sa však nebezpečná situácia ani zďaleka neskončila.
Činka sa posúvala ku krku
Pod váhou kovovej konštrukcie zostal muž bezmocne ležať na lavičke. V priebehu niekoľkých sekúnd sa činka začala posúvať vyššie smerom ku krku, čo výrazne zvýšilo riziko vážneho zranenia alebo udusenia.
Na videu je vidieť, ako sa cvičenec snaží získať kontrolu nad situáciou a zároveň zápasí s nedostatkom vzduchu. Každý pohyb bol čoraz náročnejší a tlak na hornú časť tela sa neustále zvyšoval.
Okolie si nič nevšimlo
Ešte väčší rozruch vyvolala reakcia ostatných návštevníkov posilňovne. Muž pritom neležal niekde v odľahlom kúte, ale medzi ďalšími cvičiacimi.
Jeden z nich pokračoval vo svojom tréningu na susednej lavičke, akoby sa nič nedialo. Ďalší sedel na stroji so slúchadlami na ušiach a pozornosť venoval mobilnému telefónu.
Zúfalé pohyby muža pod činkou tak zostali bez povšimnutia. Nikto sa nepriblížil, nikto sa nepokúsil zasiahnuť.
Zachránil sa na poslednú chvíľu
Keď pomoc neprichádzala, rozhodol sa konať sám. V poslednom vypätí síl sa mu podarilo otočiť na bok a následne na brucho.
Počas manévru prudko kopal nohami a snažil sa vyslobodiť spod obrovskej záťaže. Riskantný pokus napokon vyšiel a muž sa dokázal spod činky vykrútiť bez cudzej pomoci.
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál iDnes.cz, incident neskončil vážnymi zdravotnými následkami. Mladý cvičenec však po desivom zážitku utrpel silný šok.