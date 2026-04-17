Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!

LONDÝN - Sex nemusí byť vždy len príjemnou aktivitou – podľa odborníkov so sebou nesie aj určité zdravotné riziká. Najnovšie upozorňujú na to, že zranenia pri sexe sú častejšie, než by si mnohí mysleli, a týkajú sa aj úplne bežných polôh.
Výskum publikovaný platformou Superdrug Online Doctor, ktorý analyzoval údaje od viac ako tisíc ľudí v USA a Európe, ukázal, že viac ako 60 percent respondentov utrpelo počas sexu nejaký typ zranenia. Medzi najčastejšie patria nepríjemné a bolestivé stavy ako zlomenina penisu, natrhnutie citlivých tkanív v oblasti genitálií, ale aj natiahnuté svaly či odreniny. Väčšina zranení vznikla pri drsnejšom sexe, no významnú úlohu zohráva aj prehnaná aktivita alebo nepozornosť.
Za jednu z najrizikovejších polôh odborníci označujú misionársku polohu. Hoci je často považovaná za „bezpečnú klasiku“, podľa dát spôsobila až 19 percent zranení u mužov a 16 percent u žien. Sexuálny expert Scotty Unfamous upozorňuje, že problémom môže byť najmä záťaž na kĺby a nesprávna poloha tela. „Aj keď ide o jednu z najobľúbenejších polôh, môže viesť k preťaženiu a drobným poraneniam,“ vysvetlil. Ako riešenie odporúča používať vankúše alebo zrolované deky na podporu tela.
Milovali sa každý deň celý rok: Mama troch detí po čase odhalila, čo TENTO EXPERIMENT urobil s jej telom!
Zaujímavé pritom je, že práve misionárska poloha patrí medzi najžiadanejšie. Podľa eskortnej pracovníčky Lilith Lodge ju klienti vyhľadávajú najčastejšie. „Väčšina klientov preferuje úplne základné a klasické veci. Najčastejšie ide práve o misionársku polohu,“ uviedla.
Aké je najčastejšie zranenie žien?
Medzi ďalšie rizikové polohy patrí napríklad „doggy style“, ktorá bola najčastejšou príčinou zranení u žien, či tzv. „reverse cowgirl“, ktorá je podľa odborníkov najčastejšie spojená so zlomeninou penisu. Naopak, medzi bezpečnejšie polohy patria napríklad „lyžičky“ alebo menej dynamické variácie, ktoré menej zaťažujú telo.
STARŠÍ muži sú v posteli LEPŠÍ? Modelka z OnlyFans BEZ SERVÍTKY odhalila pravdu, ktorá mnohých urazí!
Odborníci zároveň upozorňujú, že ak sa počas sexu objavujú opakované problémy, napríklad bolesť či erektilná dysfunkcia, netreba ich ignorovať. Ide o zdravotné témy, ktoré si zaslúžia odbornú konzultáciu – aj napriek tomu, že sú pre mnohých stále tabu.