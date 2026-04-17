Piatok17. apríl 2026, meniny má Rudolf, zajtra Valér

Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Sex nemusí byť vždy len príjemnou aktivitou – podľa odborníkov so sebou nesie aj určité zdravotné riziká. Najnovšie upozorňujú na to, že zranenia pri sexe sú častejšie, než by si mnohí mysleli, a týkajú sa aj úplne bežných polôh.

Výskum publikovaný platformou Superdrug Online Doctor, ktorý analyzoval údaje od viac ako tisíc ľudí v USA a Európe, ukázal, že viac ako 60 percent respondentov utrpelo počas sexu nejaký typ zranenia. Medzi najčastejšie patria nepríjemné a bolestivé stavy ako zlomenina penisu, natrhnutie citlivých tkanív v oblasti genitálií, ale aj natiahnuté svaly či odreniny. Väčšina zranení vznikla pri drsnejšom sexe, no významnú úlohu zohráva aj prehnaná aktivita alebo nepozornosť.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Za jednu z najrizikovejších polôh odborníci označujú misionársku polohu. Hoci je často považovaná za „bezpečnú klasiku“, podľa dát spôsobila až 19 percent zranení u mužov a 16 percent u žien. Sexuálny expert Scotty Unfamous upozorňuje, že problémom môže byť najmä záťaž na kĺby a nesprávna poloha tela. „Aj keď ide o jednu z najobľúbenejších polôh, môže viesť k preťaženiu a drobným poraneniam,“ vysvetlil. Ako riešenie odporúča používať vankúše alebo zrolované deky na podporu tela.

Zaujímavé pritom je, že práve misionárska poloha patrí medzi najžiadanejšie. Podľa eskortnej pracovníčky Lilith Lodge ju klienti vyhľadávajú najčastejšie. „Väčšina klientov preferuje úplne základné a klasické veci. Najčastejšie ide práve o misionársku polohu,“ uviedla.

Aké je najčastejšie zranenie žien?

Medzi ďalšie rizikové polohy patrí napríklad „doggy style“, ktorá bola najčastejšou príčinou zranení u žien, či tzv. „reverse cowgirl“, ktorá je podľa odborníkov najčastejšie spojená so zlomeninou penisu. Naopak, medzi bezpečnejšie polohy patria napríklad „lyžičky“ alebo menej dynamické variácie, ktoré menej zaťažujú telo.

Odborníci zároveň upozorňujú, že ak sa počas sexu objavujú opakované problémy, napríklad bolesť či erektilná dysfunkcia, netreba ich ignorovať. Ide o zdravotné témy, ktoré si zaslúžia odbornú konzultáciu – aj napriek tomu, že sú pre mnohých stále tabu.

Viac o téme: RizikáSexZraneniaIntimita
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

