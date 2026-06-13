Leto klope na dvere: POZOR na opaľovacie krémy, ich výber nepodceňujte, väčšina NEPREŠLA hodnotením!

BRATISLAVA - Horúce letné dni lákajú k vode aj na dovolenky, no odborníci upozorňujú, že výber opaľovacieho krému netreba podceňovať. Vysoké SPF, známa značka či vyššia cena totiž nemusia automaticky znamenať lepšiu ochranu pokožky.
Organizácia Environmental Working Group (EWG) vo svojom hodnotení na rok 2026 preverila 2 784 opaľovacích výrobkov. Odporúčanie získalo len 550 z nich, teda približne každý piaty produkt. Ako upozornila aj televízia CNN, odborníci hodnotili nielen ochranu pred slnečným žiarením, ale aj zloženie a spôsob prezentácie výrobkov.
Hodnota SPF nerozhoduje, dôležité je niečo úplne iné
Podľa EWG by si zákazníci nemali všímať iba číslo SPF. Dôležité je, aby krém chránil pred UVB aj UVA žiarením. Kým UVB lúče spôsobujú spálenie pokožky, UVA prenikajú hlbšie a urýchľujú jej starnutie.
Organizácia zároveň kritizuje prehnané marketingové tvrdenia. Mnohí spotrebitelia sa domnievajú, že SPF 100+ poskytuje výrazne lepšiu ochranu ako SPF 50+, rozdiel je však podľa odborníkov minimálny. SPF 50+ zachytí približne 98 percent UVB žiarenia a vyššie hodnoty už prinášajú len malé zlepšenie.
Problémom môže byť aj samotné zloženie výrobkov. EWG upozorňuje na látky, ktoré môžu dráždiť pokožku alebo vyvolávať otázky o ich dlhodobej bezpečnosti. Medzi sledované zložky patrí napríklad retinylpalmitát, forma vitamínu A používaná v kozmetike proti starnutiu. Jeho výskyt v opaľovacích prípravkoch však v posledných rokoch výrazne klesol.
Odborníci sa venujú aj rozdielom medzi minerálnymi a chemickými opaľovacími krémami. Väčšinu odporúčaných produktov tvorili práve minerálne prípravky s oxidom zinočnatým alebo oxidom titaničitým. Tie vytvárajú na pokožke ochrannú vrstvu a odrážajú slnečné lúče.
Je rozdiel medzi opálením sa a spálením
Naopak, chemické filtre sa vstrebávajú do kože a UV žiarenie premieňajú na teplo. Práve pri niektorých z nich vedci skúmajú možné účinky na ľudský organizmus. Pozornosť sa sústreďuje najmä na látky homosalát a oxybenzón. Oxybenzón bol v minulosti veľmi rozšírený, no jeho používanie výrazne kleslo a v niektorých oblastiach, vrátane Havaja, ho zakázali aj pre možné negatívne vplyvy na koralové útesy.
Odborníci preto radia pred nákupom sledovať nielen SPF, ale aj ochranu proti UVA žiareniu, zloženie výrobku a nezávislé hodnotenia. Správne zvolený opaľovací krém môže rozhodnúť o tom, či si z leta prinesiete pekné zážitky alebo bolestivé spálenie kože.