Pravda o UFO? USA odtajnili dokumenty plné nevysvetlených javov z vesmíru

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump a minister obrany Pete Hegseth zverejnili desiatky doposiaľ utajovaných dokumentov týkajúcich sa pozorovania neidentifikovateľných objektov (UFO) a možnosti mimozemského života. Napísala to agentúra Reuters, podľa ktorej majú po zhruba 170 uverejnených súboroch postupne pribúdať ďalšie odtajnené materiály.
Záhadná snímka z Mesiaca
Medzi zverejnenými dokumentmi je napríklad snímka "neidentifikovaného javu" vyhotovená z povrchu Mesiaca počas misie Apollo 12 v roku 1969 či prepis komunikácie posádky misie Apollo 17, ktorej členovia v roku 1972 opísali neidentifikované objekty pozorované z Mesiaca.
V prepise z misie Apollo 17 pilot Ronald Evans hlásil "niekoľko veľmi jasných častíc alebo úlomkov či niečoho, čo okolo nás pri manévrovaní plávalo". "Rozumiem, beriem na vedomie," reagovalo vtedy riadiace stredisko.
"Tieto súbory, ukrývané za stupňa utajenia, dlho živili oprávnené špekulácie - a je čas, aby sa s nimi americká verejnosť mohla zoznámiť sama," uviedol vo vyhlásení Hegseth.
Verejnosť má právo vidieť pravdu, tvrdí Trump
Trump vyhlásil, že predchádzajúce administratívy v tejto veci transparentnosť nezabezpečili, vďaka novým dokumentom a videám však môžu ľudia sami zhodnotiť, "čo sa to sakra deje". Vo vyhlásení dodal: "Bavte sa a užite si to!".
Krok privítali republikánski kongresmani Tim Burchett a Anna Paulina Lunaová, ktorí dlhodobo presadzujú odtajnenie súborov o UFO. Lunaová uviedla, že ďalší balík materiálov má nasledovať zhruba o 30 dní.
Odhalenie ako politický ťah
Časť kritikov naopak vníma zverejnenie dokumentov ako pokus odviesť pozornosť od Trumpových politických problémov, vrátane vojenskej kampane proti Iránu či tlaku na zverejnenie ďalších dokumentov spojených s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. "O tie súbory o UFO sa vôbec nezaujímam. Mám už dosť tej propagandy," napísala na sieti X bývalá republikánska kongresmanka a niekdajšia Trumpova podporovateľka Marjorie Taylorová Greeneová.
Trump vo februári poveril Hegsetha a ďalšie úrady prípravou odtajnenia dokumentov týkajúcich sa "mimozemského života a mimozemšťanov". Urobil tak krátko po tom, ako bývalý prezident Barack Obama v podcaste vyhlásil, že mimozemský život existuje. Svoje vyjadrenie Obama neskôr spresnil tak, že podľa neho sú "šance, že niekde existuje život, vysoké". Zároveň ale dodal, že počas pôsobenia v Bielom dome žiadne dôkazy o kontakte mimozemšťanov s ľuďmi nevidel.