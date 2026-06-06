Desivé VIDEO: Boeingu sa zlomil podvozok! Posádka sa zranila

FRANKFURT - Na letisku vo Frankfurte došlo k nezvyčajnej nehode moderného dopravného lietadla. Stroj určený na let do Los Angeles sa počas príprav na odlet náhle prepadol na prednú časť trupu. Incident si vyžiadal zranenia členov posádky a let musel byť okamžite zrušený.
Dramatické chvíle pri nástupnom moste
Nepríjemný incident sa odohral vo štvrtok na frankfurtskom letisku, kde sa posádka pripravovala na pravidelný spoj smerujúci do Spojených štátov.
Moderné lietadlo typu Boeing 787-9 Dreamliner spoločnosti Lufthansa stálo pri nástupnom moste, keď sa počas tankovania a zásobovania nečakane zrútilo na prednú časť.
Zábery zverejnené službou FlightRadar24 zachytávajú okamih, keď sa nos lietadla náhle prepadne smerom k zemi.
K poruche došlo ešte pred nástupom cestujúcich
Podľa informácií, ktoré poskytla Lufthansa nemeckej agentúre DPA, sa problém objavil v čase, keď sa na palube nachádzali členovia posádky a pozemný personál.
Cestujúci ešte do lietadla nenastúpili, čo pravdepodobne zabránilo oveľa vážnejším následkom. „Predný podvozok sa počas státia lietadla nečakane zložil,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Pri incidente utrpelo zranenia niekoľko zamestnancov. Presný počet zranených aerolinky nezverejnili, potvrdili však, že všetci dostali lekársku pomoc.
Letecká spoločnosť aktivovala krízový tím
Po nehode Lufthansa okamžite vytvorila krízový štáb, ktorý začal riešiť následky udalosti aj starostlivosť o pasažierov plánovaného letu do Los Angeles.
Spoj do Los Angeles bol zrušený a vyšetrovatelia sa snažia zistiť, čo spôsobilo zlyhanie podvozku.
Zatiaľ nie je jasné, či za incidentom stála technická porucha, chyba pri manipulácii na zemi alebo iný faktor.
Prakticky nové lietadlo
Pozornosť odborníkov vzbudzuje aj vek stroja. Poškodený Dreamliner bol v prevádzke len približne pol roka a patril medzi najnovšie lietadlá vo flotile nemeckého dopravcu.
Model Boeing 787-9 patrí medzi najmodernejšie diaľkové lietadlá súčasnosti a podľa výrobcu dokáže prepraviť až 296 cestujúcich.
Lufthansa momentálne prevádzkuje 19 lietadiel tohto typu.
Vyšetrovanie má odhaliť príčinu
Nehoda vyvolala otázky o tom, čo presne viedlo ku kolapsu predného podvozku. Keďže k udalosti došlo ešte pred nástupom pasažierov, incident sa zaobišiel bez vážnejších následkov.
Výsledky vyšetrovania by mali ukázať, či išlo o ojedinelé technické zlyhanie, alebo problém, ktorý si môže vyžiadať podrobnejšiu kontrolu ďalších lietadiel rovnakého typu.