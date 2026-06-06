ŠOKUJÚCA spoveď vraha na súde, dostal facku a zaútočil nožom! Pri jeho výpovedi mrazí

OSTRAVA – Mladík, ktorého urazili pred kamarátmi vykonal najzávažnejší trestný čin. Stačila jedna výchovná a ako revanš nasledoval útok nožom. Na súde nasledovala šokujúca výpoveď. Objasnil, čo ho viedlo k tomu viedlo.
Aj takto môže skončiť na prvý pohľad celkom neškodná výchovná facka. Pre istého muža sa stala osudnou. Martin Vítek (19) je obžalovaný z úkladnej vraždy. Na tento čin sa dopredu a veľmi starostlivo nachystal. Informujú o tom Novinky.
Po facke plánoval vraždu
Celé to začalo bežným dňom. V Ostrave na autobusovej stanici v Uničově počas bieleho dňa popíjali mladíci na verejnosti. Zrejme došlo k výmene názorov s jedným z okoloidúcich, pretože jednému sa ušla výchovná. Bol ním práve Vítek. Po tom, čo následne vykonal, sa dostal až pred súd. Mladík si ako revanš za poníženie pred kamarátmi zvolil tú najhoršiu možnosť. Zaútočil nožom.
V stredu 3. júna prebehlo súdne pojednávanie vo veci vraždy. Prípadom sa zaoberá senát olomouckej pobočky Krajského súdu v Ostrave. V doterajšom priebehu vyšetrovania sa zistilo, že Vítek si na nemenovaného muža (31) počkal v opustenej maštali, kde ho niekoľkokrát brutálne bodol nožom. Polícia ho vypátrala a následne zadržala deň po spáchaní vraždy.
Nič neľutuje
Zadržaný sa počas pojednávania ku všetkému priznal: "Vedel som, čo robím. Cítim sa vinný...Neľutujem ale to, čo som spáchal. Som s tým úplne v pohode….Počul som hlasy, zneli mi v ušiach už dlho a hovorili blbosti. Čo konkrétne, to neviem. K ničomu ma ale nenavádzali."
K výchovnej facke od neznámeho len dodal, že netuší, prečo mu ju dal. Po otázke predsedu senátu, či mal byť útok nožom ako revanš, len dodal: "No jasne, ako inak!"
Pred vraždou ešte kradol
Vítek v deň vraždy 29. septembra 2025 vypil podľa svojich slov dva panáky vodky a dve piva. K maštali do Dlouhé Loučky sa premiestnil na bicykli, ktorý predtým ukradol. "Trvalo mi to asi pol hodiny. Neviem, aký vplyv mal na mňa alkohol. Pijem ho už od malička," priblížil. Priznal sa aj k užívaniu drog, ale v daný deň si údajne nedal žiadnu dávku.
Zadržaný zaútočil bežným kuchynským nožom. Brutálnym útokom spôsobil svojej obeti smrteľné. Čin spáchal na okraji obce. Polícia našla dobodané telo hneď na druhý deň len náhodou počas bežnej obchôdzky. Mladíkovi hrozí 20 rokov za mrežami.