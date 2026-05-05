Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich! A nie je to zo slušnosti

LONDÝN - Krátky pozdrav pri nástupe do lietadla pôsobí ako bežná zdvorilosť. V skutočnosti však ide o nenápadnú kontrolu, ktorú si väčšina cestujúcich vôbec neuvedomuje.
Pozdrav, ktorý má skrytý význam
Pri nastupovaní do lietadla je to takmer automatické – úsmev, očný kontakt a krátke „dobrý deň“. Letušky a stevardi tým vytvárajú príjemnú atmosféru, no ich úloha pri pozdrave je oveľa dôležitejšia.
Okrem starostlivosti o pohodlie pasažierov majú predovšetkým na starosti bezpečnosť. A práve preto si už v prvých sekundách vytvárajú obraz o každom, kto vstupuje na palubu.
Nie zdvorilosť, ale rýchle vyhodnotenie situácie
Jedna z letušiek sa rozhodla odhaliť, čo sa za týmto rituálom skrýva, píše Mirror. Podľa nej nejde len o priateľský prístup, ale o dôležitú súčasť práce palubného personálu.
Cestujúcich si totiž všímajú hneď pri nástupe – sledujú ich správanie, reakcie aj celkový stav. Ide o rýchle posúdenie, ktoré môže mať význam v prípade nečakaných situácií počas letu.
Video, ktoré otvorilo zákulisie
Na sociálnej sieti TikTok sa k téme vyjadrila letuška vystupujúca ako Mrs Miva. Vysvetlila, že pozdrav má aj praktický dôvod.
„Viete o tom, že vás letušky nezdravia len zo slušnosti, ale aj preto, aby zistili, či nie ste príliš opití alebo chorí na let?“ uviedla vo svojom príspevku.
Bezpečnosť na prvom mieste
Takéto rýchle posúdenie môže byť podľa nej kľúčové. Posádka tak dokáže včas zachytiť pasažierov, ktorí by mohli počas letu predstavovať problém – či už pre seba, alebo pre ostatných.