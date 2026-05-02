Budete šokovaní: VIDEO Letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou! TO by ste neuhádli

LODNÝN - Letušky pôsobia počas letov vždy upravene, elegantne a bez známok únavy. Jedna z nich však teraz na internete pobavila tisíce ľudí, keď odhalila, čo sa skrýva pod jej dokonale vyžehlenou uniformou počas dlhých služieb vo vzduchu.
Pod elegantnou uniformou ukrývala pyžamo
Letuška Paula, ktorá na TikToku vystupuje pod menom @muulann_, zverejnila video, ktoré sa rýchlo začalo šíriť sociálnymi sieťami.
Na začiatku záberov pôsobí úplne profesionálne — má na sebe bielu košeľu, nohavice a typickú uniformu palubného personálu. O pár sekúnd však prekvapí nečakaným odhalením.
Paula si postupne vyzlečie pracovné oblečenie a ukáže, že pod uniformou mala celý čas pohodlné pyžamo.
„Doslova mám pod tým pyžamo,“ napísala pobavene vo videu.
Komfort je pri dlhých letoch dôležitý
Video pobavilo množstvo ľudí najmä preto, že cestujúci si podobné veci počas letu vôbec neuvedomujú. Palubný personál pritom často trávi v práci dlhé hodiny, bojuje s únavou, klimatizáciou aj nekomfortnými uniformami.
Paula vo videu ukázala sivé pohodlné pyžamo, ktoré jej podľa vlastných slov pomáha zvládať dlhé služby.
Zábery doplnila skladbou Margaret od Lana Del Rey a použila vetu: „Keď vieš, tak vieš.“
Kolegyne ju okamžite pochopili
Na video rýchlo reagovali aj ďalšie letušky a členovia posádok, ktorí priznali, že podobné triky veľmi dobre poznajú.
„Dievča, presne to isté robím aj ja,“ napísala jedna z komentujúcich.
Ďalšia sa sťažovala, že nohavice uniformy bývajú zvnútra nepríjemné a škriabu.
Niektorí používatelia sa zároveň čudovali, ako dokáže mať Paula na sebe ďalšiu vrstvu oblečenia v horúcej kabíne lietadla počas nástupu cestujúcich.
Letuška však vysvetlila, že jej býva veľmi často zima, a preto je pre ňu ďalšia vrstva oblečenia skôr nutnosťou než módnym výstrelkom.
Dokonalý vzhľad skrýva realitu
Palubný personál býva známy prísnymi pravidlami vzhľadu. Letušky majú často presne určený účes, štýl líčenia aj farbu rúžu, aby posádka pôsobila jednotne a profesionálne.
Pauline video však ľuďom pripomenulo, že aj za dokonale upraveným vzhľadom sa často skrýva snaha spraviť si náročnú prácu aspoň o trochu pohodlnejšou.