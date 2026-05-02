Budete šokovaní: VIDEO Letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou! TO by ste neuhádli

Letuška Paula zhodila uniformu.
LODNÝN - Letušky pôsobia počas letov vždy upravene, elegantne a bez známok únavy. Jedna z nich však teraz na internete pobavila tisíce ľudí, keď odhalila, čo sa skrýva pod jej dokonale vyžehlenou uniformou počas dlhých služieb vo vzduchu.

Pod elegantnou uniformou ukrývala pyžamo

Letuška Paula, ktorá na TikToku vystupuje pod menom @muulann_, zverejnila video, ktoré sa rýchlo začalo šíriť sociálnymi sieťami.

Na začiatku záberov pôsobí úplne profesionálne — má na sebe bielu košeľu, nohavice a typickú uniformu palubného personálu. O pár sekúnd však prekvapí nečakaným odhalením.

Paula si postupne vyzlečie pracovné oblečenie a ukáže, že pod uniformou mala celý čas pohodlné pyžamo.

„Doslova mám pod tým pyžamo,“ napísala pobavene vo videu.

@muulann_ flight attendant secrets

Komfort je pri dlhých letoch dôležitý

Video pobavilo množstvo ľudí najmä preto, že cestujúci si podobné veci počas letu vôbec neuvedomujú. Palubný personál pritom často trávi v práci dlhé hodiny, bojuje s únavou, klimatizáciou aj nekomfortnými uniformami.

Paula vo videu ukázala sivé pohodlné pyžamo, ktoré jej podľa vlastných slov pomáha zvládať dlhé služby.

Zábery doplnila skladbou Margaret od Lana Del Rey a použila vetu: „Keď vieš, tak vieš.“

Kolegyne ju okamžite pochopili

Na video rýchlo reagovali aj ďalšie letušky a členovia posádok, ktorí priznali, že podobné triky veľmi dobre poznajú.

„Dievča, presne to isté robím aj ja,“ napísala jedna z komentujúcich.

Ďalšia sa sťažovala, že nohavice uniformy bývajú zvnútra nepríjemné a škriabu.

Niektorí používatelia sa zároveň čudovali, ako dokáže mať Paula na sebe ďalšiu vrstvu oblečenia v horúcej kabíne lietadla počas nástupu cestujúcich.

Letuška však vysvetlila, že jej býva veľmi často zima, a preto je pre ňu ďalšia vrstva oblečenia skôr nutnosťou než módnym výstrelkom.

Dokonalý vzhľad skrýva realitu

Palubný personál býva známy prísnymi pravidlami vzhľadu. Letušky majú často presne určený účes, štýl líčenia aj farbu rúžu, aby posádka pôsobila jednotne a profesionálne.

Pauline video však ľuďom pripomenulo, že aj za dokonale upraveným vzhľadom sa často skrýva snaha spraviť si náročnú prácu aspoň o trochu pohodlnejšou.

Súvisiace články

KLAMSTVO v oblakoch? Letuška
KLAMSTVO v oblakoch? Letuška odhalila, prečo je First Class na mnohých letoch len DRAHÝ PODVOD!
Zaujímavosti
Keď sa zapne autopilot,
Keď sa zapne autopilot, začína sa úplne iný príbeh: Letuška odhalila PIKANTNÉ detaily z kokpitu! ČO sa tam deje?!
Zaujímavosti
Vášeň v oblakoch skončila
Vášeň v oblakoch skončila núdzovým pristátím: Tieto INTÍMNE FIASKA z internetu vás šokujú! Spálňa im bola malá
Zaujímavosti
FOTO Letuška Solange Tremblayová prežila
Spoveď letušky, ktorá prežila DESIVÚ haváriu na letisku v New Yorku: Život jej zachránila nečakaná vec
Zahraničné

Prvomájový príhovor Roberta Fica
Martin Novák varuje! Slovenské gastro je v hroznom stave: Keď uvidíte toto, utekajte...!
Spevák Tomy Kotty v relácii Neskoro večer opísal svoj pobyt na protialkoholickom liečení
Aktivita kliešťov prudko stúpa: Pozor na nebezpečné diagnózy! Všímajte si TIETO symptómy
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Tragická nehoda na východe: Motocyklista vletel do auta, náraz nemal šancu prežiť!
Kandidátne listiny do komunálnych volieb 2026 treba podať najneskôr do 25. augusta
Do Česka dorazí skutočný unikát: V Prahe vystavia najdrahšiu poštovu známka sveta!
Prelomový úspech umelej inteligencie: Robot porazil špičkových hráčov ping-pongu!
ONLINE Trump oznámil Kongresu, že nepriateľské akcie v Iráne boli ukončené
Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov
Spoznáte slovenského moderátora? Máte 5 pokusov uhádnuť, o koho ide!
Obavy o slávnu herečku: Je z nej kosť a koža
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Žili šťastne až do smrti... Ale kdeže! Tento KVÍZ zničí tvoje detské spomienky na rozprávky
Šťastná rodinka na palube.
Zázrak na palube: Let bol celý obsadený! Na konci však pribudla ešte jedna pasažierka
Zaujímavosti
Panika v Česku: Turisti
Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa
Zaujímavosti
S týmto návykom je
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

