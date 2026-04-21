Prikryli ju plachtou a vyhlásili za mŕtvu: O 13 minút sa Nicole vrátila k životu s posolstvom, ktoré vyráža dych!

COLORADO - Američanka Nicole Kerrová tvrdí, že počas 13 minút klinickej smrti zažila stav, ktorý zásadne ovplyvnil jej ďalší život. K incidentu došlo po vážnej dopravnej nehode, pri ktorej utrpela rozsiahle zranenia.
V čase nehody mala 19 rokov a cestovala späť na základňu ako kadetka letectva. Vozidlo, v ktorom sa viezla, dostalo šmyk a narazilo do balvana. Náraz ju vymrštil z auta, pričom dopadla na vozovku s vážnymi poraneniami. Záchranári ju na mieste vyhlásili za mŕtvu a prikryli ju. O 13 minút neskôr však zaznamenali známky života a začali s resuscitáciou, informuje The Mirror.
Kerrová opisuje, že počas tohto obdobia vnímala udalosti okolo seba z odstupu. Tvrdí, že necítila bolesť, ale naopak silný pocit pokoja sprevádzaný jasným svetlom. Podľa jej slov sa stretla s postavou, ktorú vnímala ako svojho zosnulého starého otca. „Mala som pocit absolútneho prijatia. Ukázalo mi to, že život, ktorý som viedla, nebol úplne môj,“ uviedla.
Rozvinula sa u nej sepsa a gangréna
Podľa jej výpovede jej bolo oznámené, že sa musí vrátiť späť do života, čo odmietala. Napriek tomu bola následne oživená a prevezená do nemocnice. Lekári u nej diagnostikovali viacnásobné zlomeniny, poškodenie panvy, vážne poranenia hlavy a hrudníka či takmer amputovanú nohu. Jej zdravotný stav sa neskôr ešte skomplikoval, keď sa u nej rozvinula sepsa a gangréna.
Počas ďalšej operácie jej srdce opäť zlyhalo. Kerrová tvrdí, že aj vtedy zažila podobný stav a opakovane mala dostať informáciu, že jej „úloha na Zemi ešte nie je splnená“. Po niekoľkých mesiacoch liečby sa jej stav stabilizoval. Skúsenosť, ktorú opisuje, ju podľa vlastných slov motivovala prehodnotiť životné priority.
„Dlhé roky som o tom nehovorila zo strachu, že budem nepochopená. Dnes to vnímam ako moment, ktorý mi dal nový začiatok,“ uviedla. Skúsenosti blízke smrti sú dlhodobo predmetom výskumu. Zatiaľ čo niektorí ich interpretujú ako duchovný zážitok, odborníci ich často vysvetľujú ako reakciu mozgu na extrémny stres či nedostatok kyslíka. Prípad Nicole Kerrovej tak opäť otvára otázku, čo sa deje s ľudským vedomím na hranici života a smrti – odpoveď však zostáva predmetom diskusie.