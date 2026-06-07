Robia vám starosti slimáky na záhrade? Pomôže vám s tým bežná vec z domu

LONDÝN - Stačí jedna bežná vec, ktorú má doma takmer každý. Podľa záhradkárov dokáže ochrániť rastliny pred slimákmi a slizniakmi bez použitia chémie.
Nočná mora záhradkárov sa vracia po daždi
Po výdatných dažďoch sa v záhradách objavuje známy problém. Slimáky a slizniaky vyrážajú na lov a mladé rastliny sa často stávajú ich ľahkou korisťou.
Hoci sú tieto živočíchy prirodzenou súčasťou záhradného ekosystému a pomáhajú rozkladať odumretý rastlinný materiál, podľa britského záhradníka Montyho Dona nerozlišujú medzi spadnutým lístím a čerstvo vysadenými rastlinami. Práve preto ich mnohí pestovatelia považujú za jedného z najväčších nepriateľov záhrady.
Ochrana môže byť jednoduchšia než sa zdá
Odborníčka Katie Mortramová upozornila v magazíne Good Housekeeping, že vlhké počasie vytvára pre slimáky ideálne podmienky. „Po daždi ich môžete nájsť prakticky všade. Zvýšená vlhkosť im uľahčuje pohyb a zároveň poskytuje dokonale pripravené rastliny na konzumáciu,“ vysvetlila.
Existuje však viacero spôsobov, ako rastliny chrániť. Záhradkári často využívajú rozdrvené vaječné škrupiny, kávovú usadeninu, vlnené granule alebo medené krúžky, píše Mirror.
Pomôcť môže obyčajná vazelína
Pri rastlinách pestovaných v črepníkoch odporúča odborníčka aj menej známy trik.
Stačí naniesť tenkú vrstvu vazelíny na vonkajšiu stranu kvetináča. Klzký povrch môže slimákom a slizniakom sťažiť výstup k rastline a vytvoriť jednoduchú ochrannú bariéru. Ide o lacné a rýchle riešenie, ktoré nevyžaduje použitie chemických prípravkov.
YouTuber prišiel s ďalším nápadom
Zaujímavé riešenie predstavil aj Richard zo záhradníckych kanálov Sheffield Made Gardens a Sheffield Made Plants. Po tom, ako mu škodcovia poškodili aksamitníky a ďalšie rastliny, rozhodol sa využiť staré plastové kvetináče, ktoré by inak skončili v odpade. „Tento rok sa zdá, že slimáky a ďalší škodcovia doslova spustošili záhradu,“ povedal vo videu.
Zo starého črepníka vznikol ochranný štít
Postup je jednoduchý. Do dna plastového kvetináča urobil nožnicami otvor a následne odstránil celú spodnú časť nádoby. Vznikol tak akýsi plastový golier, ktorý následne umiestnil okolo rastliny a mierne zatlačil do pôdy. Takto vytvorená bariéra pomáha chrániť mladé rastliny pred škodcami bez dodatočných nákladov.
Nie všetko treba vyhadzovať
Podľa Richarda môžu mať staré plastové črepníky aj po rokoch využitie. Namiesto vyhadzovania ich možno premeniť na jednoduchú ochranu rastlín, ktorá pomôže počas obdobia, keď sú slimáky a slizniaky najaktívnejšie.
Práve kombinácia mechanických prekážok a jednoduchých domácich trikov môže byť pre mnohých pestovateľov účinnejšia než opakované používanie chemických prípravkov.