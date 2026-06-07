Tak toto by nečakal nikto: Dcéra známeho herca si siahla na dno síl!

RYSY - Dcéra známeho slovenského herca Vladimíra Kobielskeho Klára sa postarala o poriadne prekvapenie. Mladá športovo založená dievčina ukázala, že sa nebojí výziev, a zvládla náročný horský výstup, ktorý by mnohí nečakali ani od dospelých.
Herec Vladimír Kobielsky patrí už dlhé roky medzi stálice slovenského herectva. Okrem pracovných úspechov je však známy aj svojím pevným rodinným zázemím, ktoré si starostlivo chráni pred verejnosťou. So svojou manželkou Alenou tvorí stabilný pár už dlhé roky a spoločne vychovali tri deti – syna Kristiána, dcéru Kláru a najmladšieho Krištofa. Rodina pre neho vždy zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu a patrí medzi jeho najväčšie životné priority.
Dcéra Klára je známa tým, že je aktívna na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľa momenty zo svojho súkromného života. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Ukázala, že má pre pohyb a prírodu veľkú vášeň. Mladá športovo založená dievčina sa vybrala do hôr, kde ju čakal náročný výstup na Rysy, ktorý preveril jej kondíciu aj odhodlanie. Rysy sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier.
Napriek náročným podmienkam si s trasou poradila a svojím výkonom prekvapila mnohých. Výstup na Rysy totiž nepatrí medzi jednoduché aktivity a vyžaduje si dobrú fyzickú pripravenosť aj vytrvalosť. Klára tak ukázala, že šport a aktívny životný štýl jej nie sú cudzie. Zábery z výletu naznačujú, že si pobyt v prírode užila a neodradili ju ani náročnejšie úseky trasy. Dcéra známeho herca tak svojím výkonom potvrdila, že si ide vlastnou cestou a nebojí sa ani fyzických výziev v náročnom teréne.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%