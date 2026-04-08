POSLEDNÉ SLOVÁ pred smrťou vyrážajú dych: Zdravotná sestra z hospicu odhalila, čo VIDIA umierajúci!

LONDÝN - Čo sa deje v posledných chvíľach života? Zdravotná sestra z hospicu zverejnila pozorovania z praxe, ktoré vyvolali silné reakcie používateľov sociálnej siete. A hoci je medicína voči podobným vyjadreniam skeptická, pre rodiny ide často o upokojujúci a hlboko emotívny moment. Jej slová vyvolali diskusiu o tom, čo nás čaká na konci života.
Skúsená zdravotná sestra z hospicu opísala jednu vec, na ktorú sa každý pýta v súvislosti so smrťou. Domnieva sa však, že nikto jej nedokáže naozaj porozumieť, kým sa neocitne v posledných okamihoch svojho života. Zatiaľ čo niektorí sa smrti boja, iní sú s ňou zmierení. V snahe upokojiť ľudí ohľadom tejto témy, odpovedala na Ask Me Anything na platforme Reddit, kde uviedla aj to, že nič nie je tabu. V diskusii napísala: „Ahojte! Som zdravotná sestra v hospici v Novom Anglicku. Väčšinou pracujem v noci na pohotovosti a videla som už veľa vecí. Som veľmi otvorená a rada odpoviem na akékoľvek otázky o smrti, umieraní, procese umierania alebo o čomkoľvek inom.“
Na to sa jeden používateľ opýtal: „Existuje posmrtný život?“ Hoci na túto otázku nedokáže odpovedať s istotou, poskytla svoj úprimný názor, založený na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré získala počas svojej kariéry. Povedala: „Osobne si myslím, že to, čo sa stane po smrti, presahuje naše ľudské chápanie. Naše malé ľudské mozgy jednoducho nie sú schopné pochopiť zložitosť toho, aká by mohla byť smrť. Čo však viem, je to, že mnohí moji pacienti pred smrťou vidia ľudí a domáce zvieratá, ktoré už zomreli. V medicíne to označujeme ako halucinácie, ale v skutočnosti záleží na tom, čomu veríte. Často sa snažia natiahnuť k ľuďom a veciam, ktoré my nevidíme, a tieto vízie alebo halucinácie ich zvyčajne upokojujú. Dvíha sa im opona? To naozaj neviem. Myslím si, že si tým nebudem istá, kým sama nezomriem.“
Stretla sa s niečím paranormálnym?
Na to jeden používateľ reagoval slovami: „Keď môj otec umieral, rozprával sa s ľuďmi, ktorých sme nevideli a predpokladám, že so súrodencami a rodičmi, ktorí už zomreli. Posledná vec, ktorú povedal, bola: ‚Prichádzam.‘ Už sa nebojím smrti, pretože viem, že ho znova uvidím. Je upokojujúce vedieť, že ste toto videli tak často.“ Toto viedlo ďalších používateľov k otázke, či sa počas práce stretla s niečím paranormálnym. Jej odpoveď mnohých prekvapila. „Väčšinou ide len o to, že umierajúci vidia tých, ktorí už zomreli. Často ide o rodičov, domáce zvieratá, ktoré uhynuli, a podobne. Nedávno som mala pacientku, ktorá sa doslova snažila zdvihnúť mačku zo svojho lona, ale žiadna tam nebola a potom ju odháňala. Jej dcéra povedala, že mali presne takú mačku, keď bola malá.“
Medzitým iní využili diskusiu na poďakovanie pracovníkom hospicu za starostlivosť. Jeden z nich napísal: „Sú to anjeli, ktorí kráčajú po zemi. Som nesmierne vďačný za všetko, čo urobili pre mňa a moju rodinu.“ Ďalší pokračoval: „Chcem vám len poďakovať za to, čo robíte. Moja mama zomrela pred tromi týždňami v domácom hospici a sestry boli úžasné.“ Tretí uviedol: „Ďakujem za všetko, čo robíte. Môj starý otec zomrel minulý týždeň a jeho sestry z hospicu patrili k najstarostlivejším ľuďom, akých som kedy stretol.“