Pomaranče sú oproti nemu SLABÝ ODVAR! Odborníci radia jesť TOTO ovocie aj so šupkou, výsledky vás prekvapia

LONDÝN – Kivi, ktoré si mnohí spájajú skôr s netradičným vzhľadom než zdravotnými benefitmi, sa v posledných rokoch dostáva do centra záujmu odborníkov na výživu. Podľa nich ide o mimoriadne výživné ovocie, ktoré môže pozitívne ovplyvniť viacero aspektov zdravia – od trávenia až po imunitu.
Dietologička Nichola Ludlam-Raine ho dokonca označuje za „tichého hrdinu ovocnej misy“. „Odporúčam klientom konzumovať jedno až dve kivi denne. Sú plné vlákniny, vitamínu C a látok, ktoré podporujú zdravie čriev,“ uviedla. Jedno kivi obsahuje približne 40 až 50 kalórií, minimum tukov a 2 až 3 gramy vlákniny. Už jeden plod dokáže pokryť približne 10 percent dennej odporúčanej dávky vlákniny, informuje Daily Mail.
Zároveň je bohatým zdrojom vitamínov C, K a E, draslíka a antioxidantov. Práve vysoký obsah vitamínu C z neho robí silného pomocníka pre imunitný systém, vstrebávanie železa aj tvorbu kolagénu.
Zelené verzus zlaté
Zelené kivi je najbežnejšie – má výraznejšiu kyslastú chuť, viac vlákniny a menej cukru. Zlaté kivi je sladšie, menej kyslé a má jemnejšiu šupku. Obe varianty sú však nutrične hodnotné, pričom zlaté kivi môže obsahovať ešte viac vitamínu C.
Šupka ako bonus navyše
Diskusiu o konzumácii kivi so šupkou rozprúdila herečka Jenna Ortega, ktorá zverejnila video, ako ho konzumuje celé. Odborníci potvrdzujú, že šupka je bezpečná a zároveň zvyšuje obsah vlákniny až o polovicu. Okrem toho obsahuje aj ďalšie antioxidanty. Nevýhodou môže byť jej chlpatá textúra, ktorá niektorým ľuďom prekáža – riešením je zlaté kivi s hladším povrchom. Dôležité je ovocie pred konzumáciou dôkladne umyť.
Pomocník pri trávení aj zápche
Kivi je známe svojím priaznivým vplyvom na trávenie, najmä vďaka enzýmu aktinidín, ktorý pomáha rozkladať bielkoviny. Odborníci z King's College London ho dokonca zaradili medzi prirodzené riešenia pri zápche. Výskumy ukazujú, že konzumácia jedného až dvoch kivi denne môže zlepšiť pravidelnosť vyprázdňovania.
Vplyv na spánok aj hmotnosť
Niektoré štúdie naznačujú, že kivi môže podporiť kvalitu spánku vďaka obsahu serotonínu. Hoci nejde o zázračné riešenie, jeho pravidelná konzumácia môže mať pozitívny efekt. Zároveň ide o vhodnú potravinu pri snahe schudnúť – nízky obsah kalórií a vysoký podiel vlákniny pomáhajú zasýtiť a regulovať chuť do jedla.
S čím ho kombinovať
Odborníci odporúčajú kombinovať kivi s potravinami bohatými na železo, ako sú ovsené vločky, strukoviny či orechy. Vitamín C totiž zvyšuje jeho vstrebávanie.
Na čo si dať pozor
Hoci je kivi vo väčšine prípadov bezpečné, opatrnosť by mali zachovať ľudia užívajúci lieky na riedenie krvi, keďže obsahuje vitamín K. Riziko predstavuje aj takzvaný latexovo-ovocný syndróm – ľudia alergickí na latex môžu reagovať aj na kivi. Kivi je jednoduchý a dostupný spôsob, ako podporiť zdravie. Pravidelná konzumácia jedného až dvoch plodov denne môže pomôcť tráveniu, imunite aj celkovej kondícii organizmu – a to bez výrazného zásahu do kalorického príjmu.