Neustále máte chuť na sladké? Telo vám vysiela varovanie, ktoré by ste nemali ignorovať

BRATISLAVA - Siahate po sladkostiach častejšie, než by ste chceli? Nemusí ísť len o slabú vôľu. Odborníci upozorňujú, že túžba po cukre môže byť signálom vyčerpania, stresu či hormonálnych zmien. Ak ju ignorujete, môže sa vám to vrátiť.
Chuť na sladké je pre mnohých každodennou realitou. Čokoláda po obede, sušienky k popoludňajšej káve alebo večerné „niečo malé“ pri televízii. Hoci si to často vysvetľujeme ako zlozvyk, realita je o niečo zložitejšia. Podľa odborníkov telo cez chuť na sladké komunikuje – a stojí za to mu rozumieť.
Nedostatok energie
Jedným z hlavných dôvodov je nedostatok energie. Moderný životný štýl je rýchly, chaotický a často sprevádzaný nepravidelným stravovaním. Mnohí ľudia vynechávajú raňajky, obed riešia narýchlo a večer sa snažia „dohnať“ celý deň. Výsledkom je kolísanie hladiny cukru v krvi. Keď klesne, telo hľadá najrýchlejší zdroj energie – a tým je práve cukor.
Sladké potraviny dokážu energiu doplniť takmer okamžite. Problém je, že efekt je krátkodobý. Po rýchlom náraste prichádza opäť pokles a telo si pýta ďalšiu dávku. Tento mechanizmus môže viesť k častému prejedaniu aj pocitu neustáleho hladu.
Psychika
Významnú úlohu zohráva aj psychika. Stres, tlak v práci či osobné problémy majú priamy vplyv na to, čo jeme. Pri strese telo produkuje hormón kortizol, ktorý zvyšuje chuť na kaloricky bohaté jedlá. Sladké navyše podporuje tvorbu serotonínu, teda hormónu dobrej nálady. Nie je preto náhoda, že po náročnom dni siahneme práve po čokoláde.
Tento efekt je však zradný. Sladké síce krátkodobo zlepší náladu, no nerieši príčinu problému. Naopak, môže vytvoriť návyk, pri ktorom si telo začne spájať cukor s úľavou od stresu.
Hormóny a nedostatok spánku
Samostatnou kapitolou sú hormóny. Najmä u žien sa chuť na sladké výrazne mení počas menštruačného cyklu. V období pred menštruáciou klesá hladina estrogénu a mení sa citlivosť na inzulín, čo môže viesť k zvýšenej túžbe po sladkých jedlách. Mnohé ženy tak v tomto období siahajú po sladkostiach častejšie – a nejde o náhodu.
Chuť na sladké však môže súvisieť aj s nedostatkom spánku. Ak telo nemá dostatok odpočinku, zvyšuje sa hladina hormónu ghrelínu, ktorý podporuje hlad, a naopak klesá leptín, ktorý signalizuje sýtosť. Výsledkom je väčšia chuť na kalorické a sladké jedlá.
Signály sa neoplatí ognorovať
Odborníci upozorňujú, že dlhodobé ignorovanie týchto signálov môže viesť k vážnejším problémom – od priberania až po poruchy metabolizmu. Riešením však nie je úplný zákaz sladkého, ale zmena návykov.
Základom je pravidelná strava. Jedlá by mali obsahovať kombináciu bielkovín, zdravých tukov a komplexných sacharidov, ktoré zabezpečia stabilnú hladinu energie. Pomáha aj dostatočný pitný režim, niekedy si telo pýta vodu, no my to zamieňame za hlad.
Dôležité je naučiť sa pracovať aj so stresom. Pohyb, oddych alebo kvalitný spánok dokážu znížiť potrebu „zajedať“ emócie. Ak vás chuť na sladké prepadne, skúste ju na chvíľu odložiť. V mnohých prípadoch totiž po pár minútach ustúpi.
Ak si sladké doprajete, vyberajte si kvalitnejšie alternatívy, napríklad horkú čokoládu s vyšším obsahom kakaa alebo ovocie. Aj malé zmeny môžu mať veľký efekt.
Chuť na sladké nie je nepriateľ. Je to signál. Otázkou je, či ho dokážeme správne pochopiť.