Rakúska polícia rozšírila vyšetrovanie v prípade otrávenej dojčenskej výživy

WIEN/INGOLSTADT - Polícia v Rakúsku rozšírila vyšetrovanie v prípade dojčenskej výživy značky HiPP, v ktorej sa môže nachádzať jed na potkany, a vstúpila do kontaktu aj s tamojšími materskými školami a inými zariadeniami starostlivosti o deti. Oznámila to v pondelok hovorkyňa polície v spolkovej krajine Burgenland, informuje o tom agentúra APA.
Jed v detskej výžive aj u nás
Hovorca spoločnosti Hipp povedal, že okrem Rakúska sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili aj na Slovensku a v Českej republike, pričom v oboch krajinách boli stiahnuté z predaja.
V rakúskej spolkovej krajine Burgenland zaistili cez víkend pohár spomenutej detskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne by pritom mali byť v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy. Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) informovala v sobotu o podozrení z možného pokusu o vydieranie. Neskôr túto informáciu zo svojej tlačovej správy agentúra odstránila.
Prípad vyšetrujú úrady
V Nemecku má prípad na starosti oddelenie trestného vyšetrovania v Ingolstadte, krajina však podľa policajného prezídia Horného Bavorska nie je v prípade postihnutá. Rakúska prokuratúra podľa vlastných vyjadrení vyšetruje prípad ako „úmyselné ohrozenie verejnosti“, píše APA. Po predbežnom toxikologickom posudzovaní, ktoré v zaistenom pohári s dojčenskou výživou potvrdilo prítomnosť jedu na potkany, sa uskutoční dôkladnejšie vyšetrovanie. Zameria sa na dávku a na to, aký nebezpečný by bol jed na potkany v prípade požitia, uviedla hovorkyňa prokuratúry Burgenlandu.
Polícia varuje pred rozpoznaním pohárov
Podľa polície sa toxické poháre dajú identifikovať podľa poškodeného viečka alebo podľa absencie praskavého zvuku pri ich otvorení. Okrem toho sa objavili informácie, že takéto poháre majú na spodnej strane bielu nálepku s červeným krúžkom.
Hovorca spoločnosti Hipp Clemens Preysing cez víkend pre agentúru DPA uviedol, že produkty a distribučné kanály v Nemecku alebo iných európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou vyšetrovania, nie sú dotknuté. Potvrdil však, že okrem Rakúska sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili aj v Česku a na Slovensku. V oboch týchto krajinách podľa neho stiahli všetky poháre s detskou výživou Hipp z predaja. Preysing označil incident za „externý trestný čin“ a poznamenal, že „nijako nesúvisí s kvalitou produktu ani s výrobou“.