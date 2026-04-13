Každý deň musí vysávať vlastnú posteľ: Sharn (38) ODPADÁVAJÚ kusy kože! Môže za to obyčajný krém

ESSEX - Britka Sharn Kahlonová opisuje dramatické následky po dlhoročnom používaní steroidného krému na ekzém. Po jeho vysadení sa jej po tele rozšírili bolestivé kožné reakcie, istý čas bola pripútaná na lôžko a znížila sa jej kvalita každodenného života. Teraz sa snaží získať financie na alternatívnu liečbu.
„Zničilo mi to život,“ hovorí Sharn Kahlonová (38) z Thurrocku v grófstve Essex, ktorá používala stereoidný krém na liečbu ekzému už ako šesťročná. Na začiatku roka 2023 sa jej náhle začali tvoriť vyrážky, pociťovala silné svrbenie a mala bolestivo popraskanú kožu. Keď sa príznaky stále zhoršovali, vyhľadala v januári 2025 lekársku pomoc a bola jej diagnostikovaná abstinenčná reakcia na lokálne steroidy. Tento stav nastáva, keď pacienti znížia dávky steroidov alebo ich prestanú užívať. Koža môže reagovať prudko, začervená sa, páli, je bolestivo suchá a veľmi svrbí, čím sa pacienti dostávajú do začarovaného kruhu, keď je jedinou úľavou od príznakov opätovné používanie steroidných krémov.
Sharn stále trpí mokvajúcou a suchou pokožkou. Kvôli jej olupovaniu musí každý deň vysávať matrac, zostáva iba doma a nedokáže vykonávať bežné každodenné činnosti. Keď sa jej stav zhoršil a bola pripútaná na lôžko, potrebovala aj opatrovateľku. V súčasnosti preto zbiera peniaze na alternatívnu liečbu. Pri spomienkach na svoje trápenie uviedla: „Ekzém som mala od približne troch mesiacov do 14 rokov. Steroidy som používala len okolo šiestich, či siedmich rokov, ale rodičia ho používali veľmi mierne. Do 14 rokov som z ekzému vyrástla. Občas sa objavila nejaká škvrna, ktorú som ošetrila steroidným krémom, ale zmizla za dva alebo tri dni a bola som opäť v poriadku. Pred pár rokmi sa mi však začali objavovať malé ložiská na krku, viečku a hornej pere. Použila som znovu tento krém a potom som mala problémy ako opuch, pálenie a začervenanie. Bolo to, ako keby steroidy situáciu zhoršovali. Moje príznaky sa zhoršovali, pocit pálenia silnel ako keby mi horela koža.“
Doplnila, že má mokvajúcu pokožku, lepí sa na posteľnú bielizeň aj na oblečenie, čo je podľa jej slov hrozné. „Mám nervovú bolesť, ktorá pripomína elektrické šoky po celom tele a tvári. Koža sa mi olupuje, ale naozaj veľmi silno. Musím si každý deň vysávať posteľ. Je to strašné, je to nechutné, ale odpadáva zo mňa obrovské množstvo kože. Pociťujem silné svrbenie, ktoré je veľmi zlé, pretože ho nič neupokojí. Tiež mi vypadávajú vlasy a mám opuchy. Niektoré dni som nemohla otvoriť oči, pretože boli také opuchnuté.“
Po vysadení steroidných krémov v januári 2025 jej dermatológ v júli 2025 diagnostikoval Syndróm z vysadenia lokálnych kortikoidov (TSW). Sharn uviedla: „Bolo to, ako keby ich moje telo postupne začalo odmietať a prestávali byť účinné. Vyzeralo to ako ekzém, ale nie taký, aký som poznala z detstva. Pálenie, mokvanie a silné začervenanie neboli typické pre to, čo som mala.“ Tento stav ju „uväznil doma“ a znemožnil jej vykonávať bežné činnosti. „Ak mám zapálené pery a ústa, nedokážem ich dostatočne otvoriť a umyť si zuby, najesť sa alebo niekedy aj rozprávať. Tá‚ slonia koža‘ ma veľmi zneisťuje. Musela som zmeniť úplne všetko vo svojom živote. Vyvinula sa u mňa aj silná úzkosť kvôli tomu, ako to vyzerá. Veľmi nechodím von a istý čas som potrebovala opatrovateľku, pretože som bola pripútaná na lôžko. Nemohla som sa hýbať, lebo pri každom pohybe mi praskala koža. Doslova mi to zničilo život, môj život je už dva roky pozastavený.“
Syndróm červenej kože
Peniaze zo zbierky chce využiť na terapiu studenou atmosférickou plazmou (CAP), ktorá by jej mala pomôcť liečiť jej vyčerpávajúci stav. Doteraz vyzbierala na GoFundMe viac ako 2 000 libier. „Dúfam, že si budem brať späť svoj život aj keby to znamenalo ísť len do obchodu, znovu sa stretávať s rodinou a priateľmi alebo sa možno vrátiť do posilňovne.“ Abstinenčný syndróm z lokálnych steroidov bol uznaný Národnou asociáciou pre ekzém v roku 2013. Toto ochorenie, známe aj ako syndróm červenej kože, nemá presné štatistiky o tom, aké je rozšírené. Jedna štúdia z Japonska z roku 2003 zistila, že u 12 percent dospelých, ktorí užívali steroidy na liečbu dermatitídy, sa vyvinul syndróm červenej kože.
Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!
V roku 2018 lekársky časopis Dermatitis publikoval výsledky trojročnej štúdie austrálskych pacientov s TSW a upozornil, že tento stav je často bagatelizovaný ako dôsledok nadmerného používania steroidov alebo dokonca strachu zo steroidov. Britská asociácia dermatológov uznáva, že lekári rozpoznávajú tento stav stále nedostatočne. Steroidy vrátane krémov, mlieka či gélov zvyčajne nespôsobujú vedľajšie účinky, ak sa používajú krátkodobo, no pri dlhodobom používaní vo vyšších dávkach je väčšia pravdepodobnosť závažnejších vedľajších účinkov. Podľa NHS väčšina ľudí nemá po vysadení steroidov vedľajšie účinky, no je dôležité riadiť sa odporúčaniami lekárov, keďže pacienti môžu potrebovať dávku znižovať postupne.