Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!

ŽIAR NAD HRONOM - Každodenná ústna hygiena je základom pre zdravé zuby aj ďasná, pričom starostlivosť o chrup spočíva najmä v správne zvolenom postupe a technike čistenia. Dentálna hygienička zo žiarskej polikliniky Monika Urblíková priblížila, že techniky čistenia zubov sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, postavenia zubov či zručnosti pacienta.

Večerné čistenie by malo byť podľa jej slov dôkladnejšie a začína sa vyčistením medzizubných priestorov medzizubnou kefkou. Dentálna niť sa používa na vyčistenie miest, kde sa zuby dotýkajú. V ťažšie dostupných miestach môže pomôcť jednozväzková kefka. Následne sa zuby čistia zubnou kefkou a pastou, dôležité je vyčistiť vonkajšie, vnútorné aj žuvacie plochy zubov a nezabúdať ani na jazyk.

Dôležitosť večerného čistenia

„Večerné čistenie by malo byť najdôkladnejšie, pretože počas noci sa v ústach prirodzene znižuje tvorba slín a baktérie sa môžu rýchlejšie množiť. Ak človek vynechá medzizubné priestory, práve tam najčastejšie vzniká zubný kaz alebo zápal ďasien,“ vysvetlila Urblíková. Na záver večernej hygieny je vhodné použiť remineralizačnú pastu alebo penu na posilnenie zubnej skloviny. Ranné čistenie pozostáva najmä z použitia zubnej kefky a pasty, pričom večernému čisteniu by mali ľudia venovať viac času.

Zuby je dôležité čistiť dvakrát denne, ráno a večer. Pozornosť by mali zvýšiť najmä ľudia, ktorí často konzumujú kyslé jedlá alebo nápoje. Po jedle je vhodné počkať približne 30 minút, pretože kyseliny z potravy dočasne zmäkčujú povrch skloviny a okamžité čistenie by ju mohlo mechanicky poškodiť.

Hladký povrch nestačí

Dĺžka čistenia je individuálna a závisí napríklad od prítomnosti ortodontického aparátu, implantátov alebo zubných náhrad, ale aj od liečby zápalu ďasien. Správne vyčistené zuby majú po prejdení jazykom hladký povrch, no to ešte podľa Urblíkovej nemusí znamenať, že sú dôkladne vyčistené aj medzizubné priestory. Úroveň ústnej hygieny sa kontroluje pri dentálnej hygiene pomocou indexu krvácania alebo farebnej detekcie zubného povlaku.

„Ľudia často prídu na dentálnu hygienu až vtedy, keď majú problém. Prevencia je pritom oveľa jednoduchšia. Pravidelná dentálna hygiena pomáha predchádzať zápalom ďasien aj vzniku zubného kazu,“ podotkla dentálna hygienička. Vo všeobecnosti sa odporúča absolvovať dentálnu hygienu raz za šesť mesiacov. U pacientov so zvýšenou kazivosťou zubov alebo s ochoreniami ďasien môže byť potrebná aj častejšie, približne trikrát až štyrikrát ročne.

Stačí päť minút: Správne čistenie zubov vás ochráni pred 50 chorobami! Dôležitá je aj zubná niť
Zuby ako klavír! Ukázala obrovský úsmev z Turecka a ľudia v komentároch len zdesene pozerali: TO je vtip?
Každý deň musí vysávať vlastnú posteľ: Sharn (38) ODPADÁVAJÚ kusy kože! Môže za to obyčajný krém
Morská panna alebo démon z pekla? Z TÝCHTO záberov z Japonska vám naskočí husia koža! Mýty ožívajú...
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri Nitre: Zrážka troch áut si vyžiadal ľudský život! Ďalšie osoby sú zranené
MIMORIADNE Dráma v Bratislave: Muž neprežil pád z poschodia bytovky! Zásah polície aj záchranárov
Obyvatelia Trnavy v panike: Nad mestom zaznela silná rana! Rezort obrany vysvetľuje, čo sa deje
Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje: Od 18. mája vybavíte všetko už len na Račianskej ulici
Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete
Budapešť zaplavili oslavy: Magyar po zvolení hovorí o zmene režimu
Pozlátená socha Trumpa vyvolala rozruch: Pastor odmieta že ide o modlu na uctievanie
Nemeckom otriasol prípad vraždy Jermaina (†14)! HROZIVÉ odhalenie: Útočníka chceli dávno deportovať, ALE...
Oslava 65. narodenín Georgea Clooneyho: Jeho žena šokovala outfitom!
Konečne to príde: Dárius Koči chystá veľký deň! Tri nápady, ako to urobí...
Českú speváčku v rodnej krajine nechceli: Vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy!
Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!
Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!
Gua sha na tvár: Ako ju používať správne a čo naozaj robí s pokožkou
Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite sa, na ktorých miestach tela sa najradšej nenápadne skrývajú! TRIKY na kliešte
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)

VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
Veľká strata Slovenska pred MS: Jeden z lídrov sa zranil, nastali ďalšie škrty a príchody
FC Tatran Prešov – MFK Skalica: Online prenos z 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava: Online z 9. kola skupiny o titul Niké ligy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať? Väčšina ľudí netuší, v ktorých situáciách môže režim spánku narobiť problémy
Vedci vytvorili z kmeňových buniek bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri cukrovke môžu raz nahradiť tie, ktoré telo zničilo
Tvoj Android telefón môže fungovať lepšie a rýchlejšie. Zapni týchto 6 nastavení a uľavíš batérii aj celému systému
Doba ľadová ich nezlomila. Dávni príbuzní moderného človeka v Číne vyrábali zložité nástroje už pred 146 tisíc rokmi
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov

Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
