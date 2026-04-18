Žralok, líška alebo korytnačka? Zistite, ktoré zviera OVLÁDA vaše správanie počas hádky! Koniec tichej domácnosti

OTTAWA - Hádky sú prirodzenou súčasťou každého vzťahu. To, ako sa počas nich správame, však prezrádza oveľa viac, než si myslíme. Psychológovia rozlišujú päť typov reakcií na konflikt – od úteku až po spoluprácu.

Nezhody vznikajú v rodine, medzi priateľmi aj v partnerských vzťahoch. Nemusia byť nutne negatívne, keďže vyplývajú z rozdielnych názorov, potrieb a hodnôt. Rozhodujúce však je, akým spôsobom ich riešime. Odborníci zdôrazňujú, že konfliktom sa nedá úplne vyhnúť, no je možné naučiť sa ich zvládať tak, aby posilňovali vzťahy namiesto toho, aby ich ničili.

Žralok, líška alebo korytnačka?
Podľa psychologičiek Judy Makinen a Susan Johnson zanechávajú konflikty často emocionálne „rany“, najmä ak sa cítime zradení alebo opustení blízkou osobou. Takéto situácie môžu vyvolať hnev, strach, odpor či tendenciu vyhýbať sa druhým. Ide o prirodzené obranné reakcie, ktoré sú ovplyvnené našou osobnosťou aj skúsenosťami z minulosti.

Päť základných štýlov správania

Americký psychológ David W. Johnson sa dlhodobo zaoberá spôsobmi riešenia sporov a identifikoval päť základných štýlov správania. Pre lepšie pochopenie ich prirovnal k zvieratám.

  • Korytnačka predstavuje únikový typ – konflikt radšej ignoruje a ustupuje, čím sa problém odkladá bez riešenia.
  • Žralok naopak reaguje útočne a presadzuje vlastné záujmy bez ohľadu na druhých.
  • Medvedík sa snaží zachovať harmóniu a často obetuje svoje potreby, len aby sa spor skončil.
  • Líška volí kompromis, pričom obe strany musia niečo obetovať.
  • Najefektívnejším prístupom býva sova, ktorá hľadá riešenie výhodné pre všetkých a kladie dôraz na spoluprácu a porozumenie.

Dominantný štýl sa formuje už v detstve

Odborníci sa domnievajú, že náš dominantný štýl sa formuje už v detstve. Ak sme vyrastali v prostredí, kde sa emócie potláčali, môžeme mať sklon k ústupčivosti. Naopak, konfliktné rodinné prostredie môže podporiť agresívnejší prístup. Hoci sa náš spôsob reagovania môže v priebehu života meniť, základné tendencie zostávajú pomerne stabilné.

Pri riešení sporov zohráva kľúčovú úlohu empatia a schopnosť priznať si vlastný podiel na probléme. Namiesto hľadania vinníka je užitočnejšie snažiť sa pochopiť pohľad druhej strany. Konflikt sa tak môže stať príležitosťou na rast a prehĺbenie vzťahov. Ak sa naučíme reagovať s rešpektom a otvorenosťou, aj náročné situácie môžu viesť k silnejšiemu porozumeniu a dôvere.

