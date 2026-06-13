Mimoriadne VAROVANIE z Tatier: Na ďalšom frekventovanom chodníku natočili medveďa, turisti zažili šok!

VYSOKÉ TATRY – Sezóna letnej turistiky sa v našich veľhorách ešte len rozbieha, no návštevníci Tatier už teraz čelia vážnemu riziku. Na sociálnych sieťach sa objavilo varovné video, ktoré zachytáva dospelého medveďa v bezprostrednej blízkosti obľúbeného turistického chodníka. Šelma prešla priamo cez cestu, po ktorej denne prejdú stovky ľudí. Správcovia tatranských profilov a horskí experti preto okamžite vydali pre verejnosť rázne upozornenia.
Na dramatické zábery upozornil na sociálnej sieti Instagram profil Tatry_oddicial. Video jasne ukazuje, že medvede sa prestávajú vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou ľudí. „V posledných dňoch sa objavuje čoraz viac hlásení a videí o medveďoch v blízkosti turistických chodníkov. Hory sú ich prirodzeným domovom, takže stretnutia s nimi sú dnes možné aj na miestach, ktoré denne navštevujú desiatky turistov,“ varujú tvorcovia tatranského kanála.
Mrazivé zábery z Tatier: Turisti kráčali po chodníku, zrazu im medveď prebehol tesne poza chrbty!
Odborníci preto apelujú na ľudí, aby počas túr zvýšili maximálnu ostražitosť a všímali si svoje okolie. Jednou z najčastejších a mimoriadne nebezpečných chýb je chôdza po lese so slúchadlami na ušiach. Turista vtedy nedokáže včas zareagovať na praskanie konárov či varovné fučanie medveďa a môže šelmu nečakane prekvapiť, čo často vedie k agresívnemu útoku.
Zároveň platí prísny zákaz schádzania z vyznačených chodníkov a predierania sa hustým lesným porastom či kosodrevinou, kde si divá zver často hľadá úkryt. V neposlednom rade pripomínajú staré známe pravidlo – v horách nenechávajte žiadne odpadky a zvyšky jedla. Čo si na horu vynesiete, to si musíte v batohu odniesť aj domov, inak si medvede naučíte na ľahko dostupnú potravu.