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Brzobohatý začal rozpredávať majetok: Tretí rozvod ho zrejme príde draho, koľko si vezme Daniela?

Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý s manželkou Danielou Zobraziť galériu (8)
Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý s manželkou Danielou (Zdroj: Tv Markíza)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

PRAHA - Zdá sa, že medzi Ondřejom Brzobohatým a Danielou Písařovicovou už niet cesty späť. Hoci ich rozvod zatiaľ oficiálne neprebehol, známy hudobník podniká kroky, ktoré naznačujú, že kapitola ich spoločného života sa definitívne uzatvára.

Najnovšie sa rozhodol predať luxusnú vilu, ktorá nesie meno jeho manželky. Nehnuteľnosť s romantickým názvom „Villa Daniela“ sa objavila na predaj a fanúšikovia v tom vidia jasný signál, že rozchod naberá na obrátkach.

Brzobohatý začal rozpredávať majetok:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Profimedia)

Luxusná nehnuteľnosť sa nachádza v obci Čeladná neďaleko golfového rezortu v podhorí Beskýd. Ešte donedávna si ju mohli záujemcovia prenajať cez Booking.com za viac ako 420 eur za noc. 

Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý s manželkou Danielou
Zobraziť galériu (8)
Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý s manželkou Danielou  (Zdroj: Tv Markíza)

Zrazu však z rezervačného portálu zmizla. Krátko nato sa objavila na realitnom portáli medzi ponukami na predaj. No a cena? Tá zostáva zatiaľ zahalená rúškom tajomstva. Potenciálni kupci sa ju dozvedia až po kontakte s realitnou kanceláriou. Isté však je, že Brzobohatý za vilu na konci roka 2024 zaplatil viac ako 415 000 eur, takže rozhodne nejde o lacnú záležitosť.

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová
Zobraziť galériu (8)
Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová  (Zdroj: Instagram DP)

Pre mnohých je predaj vily oveľa viac než len obyčajná realitná transakcia. Ondřej totiž nehnuteľnosť pomenoval po svojej manželke v časoch, keď ich vzťah pôsobil ako rozprávka.

Dnes je však všetko inak. Predaj domu, ktorý niesol Danielino meno, mnohí vnímajú ako definitívne odstrihnutie sa od minulosti a bolestivú bodku za ich manželstvom. Ešte väčšou otázkou zostáva osud spoločného bytu na pražskom Smíchove.

Brzobohatý začal rozpredávať majetok:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Profimedia)

Po rozchode sa z neho Ondřej odsťahoval a momentálne v ňom býva Daniela. Keď však bude rozvod právoplatný, príde na rad delenie majetku.

Brzobohatý začal rozpredávať majetok:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Instagram OB)

Objavujú sa preto špekulácie, či byt zostane moderátorke, alebo ju Brzobohatý vyplatí z peňazí získaných za predaj vily. Odpoveď zatiaľ poznajú len oni dvaja. Villa Daniela rozhodne nie je obyčajný dom. Ide o modernú stavbu typu 4+kk vybavenú inteligentnou domácnosťou a garážou.

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová
Zobraziť galériu (8)
Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová  (Zdroj: Instagram OB)

Budúci majiteľ získa tri samostatné spálne, dve kúpeľne, pričom jedna z nich ponúka sprchový kút aj vaňu. Dve izby majú vlastné lodžie s výhľadom do okolia a tretia dokonca samostatný šatník. K tomu treba pripočítať atraktívnu lokalitu v blízkosti golfového rezortu a množstvo možností na šport či oddych.

 

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