Módna prehliadka s Gwen McMullen: Feri Kabrheľ v priesvitnom, Haydu vytasila bomby a kráľovná na móle!

BRATISLAVA - Fanúšikovia módy si prišli na svoje. Večer plný exkluzívnych modelov, hviezdnych hostí a výnimočnej atmosféry priniesol premiéru novej kolekcie, pričom nechýbala ani kráľovná Slovenska a Ficova dvojníčka Gwen McMullen, ktorá sa po prvýkrát stretla so svojimi českými a slovenskými priaznivcami.
Včera sa konala výnimočná módna udalosť Queen Arrives – Royal fashion show by Lombardi, ktorá prilákala množstvo hostí, aj známych osobností zo slovenského a českého šoubiznisu. Hlavnou udalosťou večera bola svetová premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej spolupracoval dizajnér Jožko Grondžák s Ficovou dvojníčkou Gwen McMullen. Podujatie malo pre Gwen McMullen mimoriadny význam aj z iného dôvodu.
Išlo totiž o jej prvé verejné stretnutie s českými a slovenskými fanúšikmi. Už od príchodu bolo jasné, že patrí medzi najväčšiu hviezdu večera. Fanúšikovia si nenechali ujsť príležitosť vidieť ju naživo, odfotografovať sa s ňou či získať autogram. Gwen si pozornosť publika evidentne užívala a počas večera to viackrát dokázala. Sama sa totiž postavila aj na mólo a predviedla niekoľko modelov. Na móle sa objavili aj iné známe tváre, napríklad misska Viktória Podmanická, víťazka šou Ruža pre nevestu Stanka Lučková, aj herečka Karin Haydu.
Tá sa zaujala prítomných nádhernými šatami, ktoré dokonale podčiarkli jej ženskosť. V rafinovanom modeli nechala vyniknúť svoje prednosti. Na móle však nezažiarili iba dámy. Svoje miesto dostali aj mužské modely. Na móle zahviezdil aj podnikateľ Feri Kabrheľ, ktorý sa objavil v odvážnom priesvitnom komplete. Celým večerom s veľkou dávkou energie sprevádzala moderátorka a herečka Barbora Chlebcová, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru.
Na módnu prehliadku Jožka Grondžáka a Queen of Slovakia budú mnohí návštevníci ešte dlho spomínať. Veľmi pozitívne ju vnímala aj samotná Gwen McMullen, ktorej sa dizajnérova tvorba mimoriadne páčila. „Pre dizajnéra je to vždy krásny pocit, keď si jeho tvorba nájde takúto spontánnu odozvu,“ priznal v rozhovore pre Topky.sk Jožko Grondžák. Všetky fotografie z módnej prehliadky nájdete v galérii.
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