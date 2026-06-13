Čistý bizár u susedov: Českí väzni na internet zavesili videá, ako varia v base! Na záberoch ukázali vlastné tváre

PRAHA – Český internet valcuje bizár, aký nemá obdoby. Skupina trestancov v jednej z českých väzníc sa rozhodla, že svetu ukáže svoje kuchárske umenie. Za mreže nelegálne prepašovali mobilný telefón a priamo vo väzenskej kuchyni začali natáčať vlastnú kulinársku šou pre sociálnu sieť TikTok. Ich radosť z upečených langošov však bude mať mimoriadne horkú dohru.
Na bizarný trend ako prvá upozornila televízia CNN Prima NEWS. Odsúdení kriminálnici sa na videách hrdo chvália tým, ako si za mrežami žijú a čo dobré si dokážu ukuchtiť. V ich repertoári nechýbali domáce zemiakové placky či voňavé langoše. „Takto sa varí v base,“ komentuje na jednom z videí usmievavý väzeň a hrdo pritom ukazuje na panvicu s olejom.
Hoci väzenskí šéfkuchári očakávali od používateľov TikToku skôr lajky a chválu, dočkali sa niečoho úplne iného. Trestanci totiž urobili osudovú chybu – na videách sa vôbec neskrývali a do objektívu pašovaného mobilu hrdo vystavovali svoje tváre.
Identifikovať ich pre dozorcov tak nebude žiadny problém. Namiesto finančnej výhry, akú poznáme z televíznych kulinárskych šou, tak súťažiacich čaká poriadne drsná razia. Dozorcovia im pravdepodobne obrátia cely hore nohami, aby nelegálnu elektroniku našli a zhabali.
Odpoveď Väzenskej služby ČR na seba nenechala dlho čakať, keďže redakcia televízie im inkriminované videá okamžite poslala. „Za zaslanie uvedených videí ďakujeme. Materiály sme postúpili príslušnému kontrolnému orgánu,“ reagovala stroho hovorkyňa Markéta Prunerová.
Namiesto kulinárskeho uznania teraz „hviezdam TikToku“ hrozia tvrdé disciplinárne tresty. Za prepašovaný mobilný telefón a porušenie pravidiel ich čaká niekoľko dní na samotke a v najhoršom prípade im súd môže za mrežami pobyt ešte predĺžiť.