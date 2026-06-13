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Doktorka Queenová sa rúti do 5-ho manželstva: V 75-ke zasnúbená s hudobníkom!

John Zambetti a Jane Seymour Zobraziť galériu (12)
John Zambetti a Jane Seymour (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Po štyroch nevydarených manželstvách našla šťastie tam, kde ho už ani nečakala. Herečka Jane Seymour sa vo veku 75 rokov zasnúbila s hudobníkom Johnom Zambettim a otvorene priznáva, že prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Ich láska pritom prišla v čase, keď si obaja mysleli, že veľké romantické príbehy už majú za sebou.

Fanúšikovia hviezdy seriálu Doktorka Quinnová zostali v šoku. Jane Seymour potvrdila zásnuby s americkým hudobníkom a bývalým lekárom Johnom Zambettim po takmer troch rokoch vzťahu. Správu oznámila počas galavečera Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony, kde sa na jej ruke zablysol zásnubný prsteň. 

John Zambetti dlhé roky pracoval ako lekár na urgentnom príjme a zároveň pôsobil v kapele The Malibooz. Dnes má 78 rokov a s Jane ho spája nielen láska k hudbe, ale aj podobný pohľad na život. Oboch spojili ich deti, ktoré ich zoznámili na koncerte v roku 2023. Herečka opakovane priznala, že ich vzťah prišiel v ideálnom okamihu. „Nikdy by som neverila, že v tomto období života nájdem taký oddaný, zdravý a láskyplný vzťah,“ povedala v rozhovore pre magazín Hello! a dodala, že je zaň nesmierne vďačná. Zároveň s úsmevom vyhlásila, že „sedemdesiatka je nová päťdesiatka“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podľa Seymour je práve vek jednou z výhod ich vzťahu. Obaja už majú za sebou dlhé kariéry, vychovali deti a presne vedia, čo od partnera očakávajú. „Našli sme sa v správnom čase,“ vysvetlila. Samotná žiadosť o ruku vraj nebola vôbec romantická. Zambetti plánoval veľké prekvapenie na Valentína, deň pred herečkinými narodeninami. Nakoniec sa však všetko zvrtlo do série komických situácií, keď mu zásnubný prsteň spadol pod posteľ a dvojica sa namiesto dojímavých sĺz rozosmiala. O to viac si však tento moment zapamätali. Prsteň obsahuje dva kamene symbolizujúce dve životné cesty, ktoré sa spojili do jednej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jane Seymour nikdy netajila, že jej cesta k šťastiu nebola jednoduchá. Pred vzťahom so Zambettim bola vydatá štyrikrát. Jej prvým manželom bol režisér Michael Attenborough, s ktorým bola zosobášená v rokoch 1971 až 1973. Nasledovalo krátke manželstvo s podnikateľom Geoffreym Planerom. V roku 1981 si vzala manažéra Davida Flynna, s ktorým má dve deti. Najdlhšie vydržalo jej manželstvo s hercom a producentom Jamesom Keachom, ktoré trvalo viac ako dve desaťročia a skončilo rozvodom v roku 2015.

Práve po tomto rozvode zostala dlhší čas sama a nepredpokladala, že ešte stretne partnera, s ktorým bude chcieť zdieľať každodenný život. Dvojica dnes pôsobí ako zamilovaní tínedžeri. Jane nedávno prezradila, že si dokonca pripomínajú výročie každý mesiac. „Sme jednoducho vďační za každú minútu, ktorú môžeme stráviť spolu,“ uviedla. 

Viac o téme: SvadbaZásnubyHudobníkJane SeymourPiata svadba
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