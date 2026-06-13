VIDEO Andrej Danko poriadne prekvapil: Kapitánsky sen pre všetkých mladomanželov!

BRATISLAVA – Slovenská politická scéna už zažila kadečo, ale toto tu ešte nebolo. Predseda SNS Andrej Danko sa rozhodol preniknúť do sveta moderných technológií a hudobného šoubiznisu. Na sociálnej sieti Facebook šokoval svojich sledovateľov, keď zverejnil oficiálny videoklip k piesni pre novomanželov.
Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ju kompletne nenapísal v spolupráci s umelou inteligenciou (AI). Svetlo sveta tak uzrel projekt s príznačným názvom „Kapitánsky sen“. Šéf národniarov takto zareagoval na novú legislatívnu zmenu, podľa ktorej už poslanci parlamentu a prezident môžu oficiálne sobášiť mladomanželov.
Podpredseda parlamentu vo videu poodhalil svoje citlivé umelecké vnútro a priznal niečo, čo o ňom málokto tušil. „Občas píšem básne,“ prezradil na seba Danko, ktorý sa postaral o textovú zložku tejto romantickej novinky.
O hudbu sa postarala populárna aplikácia SUNO, ktorá dokáže na základe textu vygenerovať kompletnú skladbu v akomkoľvek štýle, a samotný vizuál ku klipu bol rovnako dotvorený pomocou umelej inteligencie. Ak by ste v piesni čakali nejaké zložité rýmy, Andrej Danko stavil na absolútnu klasiku, ktorá na Slovensku už zľudovela. Do svojho AI diela totiž zakomponoval svoj najslávnejší výrok z minulosti. Mladomanželia sa tak v piesni dočkajú hlbokej pravdy, že „nikto nevie dať toľko lásky človeku, ako vie dať len človek človeku“.