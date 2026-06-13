Motocyklista v Belej narazil do zvodidiel, utrpel zranenia

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
BELÁ - Profesionálni hasiči z Terchovej a zo Žiliny zasahovali v piatok (12. 6.) podvečer pri dopravnej nehode motocykla v obci Belá v Žilinskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Po príjazde na miesto hasiči zistili, že motocyklista narazil do zvodidiel. Poskytli mu predlekársku prvú pomoc a odovzdali do opatery zdravotných záchranárov.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)