Dovolenka v Chorvátsku sa môže zmeniť na KRVAVÝ KÚPEĽ: Do Jadranu dorazila ryba, ktorá SEKÁ ako chirurg!

ZÁHREB - V Jadranskom mori zaznamenali nečakaného návštevníka z tropických vôd. Pri chorvátskom pobreží sa objavil netypický druh ryby, ktorý síce nie je jedovatý, no pri kontakte môže spôsobiť bolestivé zranenia.
Podľa informácií portálu Croatia Week ide o tropickú rybu s latinským názvom Acanthurus monroviae. Tento druh, prezývaný aj „ryba chirurg“, je známy svojimi ostrými kostenými ostňami umiestnenými na chvoste. Práve tie predstavujú pre človeka potenciálne riziko.
Odborníci upozorňujú, že ak sa s týmto tvorom stretnete, je dôležité zachovať odstup, píše Il Messaggero. Ryba sa totiž dokáže brániť rýchlym švihnutím chvosta, ktorým môže spôsobiť hlboké rezné poranenia. Zoológ Cataldo Pierri z Univerzity v talianskom Bari zdôrazňuje, že hoci nejde o jedovatý druh, zranenia môžu byť vážne a v morskom prostredí sa ľahko infikujú.
Nepatrí medzi prirodzených obyvateľov Stredozemného mora
Napriek znepokojeniu verejnosti vedci ubezpečujú, že tento druh nepatrí medzi prirodzených obyvateľov Stredozemného mora. Predpokladá sa, že do tejto oblasti prenikol zo západnej Afriky, konkrétne z vôd pri Libérii. Jeho výskyt pri chorvátskom pobreží môže byť výsledkom náhodného zablúdenia jednotlivých jedincov, no nevylučuje sa ani ich neúmyselný presun počas prepravy exotických rýb do akvárií.
Zaznamenanie tropických druhov v Jadrane zároveň poukazuje na meniace sa podmienky v moriach a oceánoch. Odborníci preto situáciu naďalej monitorujú a verejnosti odporúčajú obozretnosť. Pri pozorovaní neznámych morských živočíchov totiž vždy platí jednoduché pravidlo – obdivovať ich z bezpečnej vzdialenosti.