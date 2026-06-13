Molnár to uchopil trochu inak! Adela sa červenala: Takto zhodnotil jej zadok

BRATISLAVA - O zábavu v štúdiu rozhodne nebola núdza. Moderátorka Adela Vinczeová otvorila tému, ktorá trápi nejednu ženu, no reakcia známeho trénera Maroša Molnára ju zrejme zaskočila. Jeho slová totiž brnkli na citlivú strunu...
Počas uvoľneného rozhovoru sa Adela podelila o poznámku, ktorú pravidelne počúva od svojej mamy. Tá si vraj neodpustí úprimné hodnotenie jej kondície. „Moja mama mi povie, dlho si nebola vo fitku, nejak ten zadok visí,“ prezradila moderátorka s úsmevom.
Molnár sa však nad touto vetou iba nepousmial, ale rozhodol sa ju dopodrobna rozobrať a okamžite pridal vlastný pohľad. „Zadok je vážna vec. Zadok vie visieť veľmi intenzívne, keď sa necvičí. Ja tomu hovorím, že ľahko plápolá,“ vyhlásil bez zaváhania. Jeho spontánna reakcia pobavila nielen Adelu, ale aj divákov. Tréner, ktorý je známy svojou priamočiarosťou, opäť ukázal, že si servítku pred ústa rozhodne nedáva.
Počas relácie sa pritom dotkol aj témy dnešnej spoločnosti a toho, ako sa podľa neho mení spôsob komunikácie. Priznal, že čoraz častejšie musí premýšľať nad tým, aké slová použije. „Niekedy to bolo úplne normálne, že si povedal, že človek je tučný. Teraz už tučný je zle, musíš povedať obézny. Mne to strašne vadí, lebo sa musí človek strašne kontrolovať, keď robím rôzne rozhovory,“ povedal otvorene. Profesionálny kondičný tréner prekvapil pri rôznych témach - napríklad, viete kto je jeho vzor? Budete poriadne prekvapení....
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe
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