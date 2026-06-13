Zvädnuté rastliny počas horúčav? Odborník radí jednoduchý trik s kameňmi, ktorý môže zachrániť záhradu

LONDÝN - Horúce dni dávajú zabrať nielen ľuďom, ale aj rastlinám. Ak vám kvety alebo bylinky v záhrade pravidelne vädnú aj napriek polievaniu, riešenie môže byť prekvapivo jednoduché. Odborník odporúča trik, ktorý využíva obyčajné kamene.
Leto je pre záhradkárov skúškou trpezlivosti. Stačí niekoľko horúcich dní a pôda sa môže vysušiť oveľa rýchlejšie, než by sme čakali. Výsledkom sú zvädnuté rastliny, spálené listy a neustála potreba polievania.
Odborník na záhradný kameň Luke Clarke zo spoločnosti Britannia Stone však tvrdí, že existuje jednoduché riešenie, ktoré mnohí ľudia prehliadajú. Stačí vytvoriť ochrannú vrstvu z kamienkov, štrku alebo bridlicových úlomkov okolo rastlín, píše The Sun.
Podľa neho totiž problémom často nie je nedostatok vody, ale jej rýchle odparovanie z odkrytej pôdy. „Ak je zem celý deň vystavená slnku a vetru, voda sa môže odpariť skôr, než ju rastlina stihne naplno využiť,“ vysvetlil odborník. Vrstva kameňov vytvára prirodzenú bariéru, ktorá pomáha udržiavať vlhkosť v okolí koreňov.
Funguje podobne ako mulč
Princíp je podobný ako pri klasickom mulčovaní. Kameň zakryje povrch pôdy, čím spomalí odparovanie vody a zároveň chráni korene pred extrémnym prehrievaním. Vďaka tomu rastliny lepšie zvládajú horúčavy a netrpia takým stresom.
Trik je podľa odborníkov obzvlášť užitočný v kvetináčoch, vyvýšených záhonoch alebo na miestach, ktoré sú celý deň vystavené slnku. Práve tam totiž zem vysychá najrýchlejšie.
Dôležitý je správny postup
Záhradkári by však nemali robiť jednu častú chybu. Pred položením vrstvy kameňov treba pôdu dôkladne zaliať.
Kamene totiž vodu nevytvárajú. Ich úlohou je udržať vlhkosť, ktorá sa už nachádza v pôde. Odborník odporúča vrstvu približne tri až päť centimetrov. To úplne stačí na zakrytie povrchu bez toho, aby rastlinu zaťažovala.
Pozor treba dať aj na stonky rastlín. Kamene by sa ich nemali priamo dotýkať, pretože zadržiavaná vlhkosť môže podporiť vznik hniloby.
Nie všetky kamene sú rovnaké
Prekvapivo dôležitú úlohu zohráva aj farba materiálu.
Tmavé kamene absorbujú viac tepla, čo môže byť problém najmä počas tropických dní. Odborníci preto odporúčajú svetlejší štrk alebo svetlé kamienky, ktoré sa menej prehrievajú.
Tento spôsob ochrany obľubujú najmä pestovatelia levandule, rozmarínu, tymianu či okrasných tráv. Práve tieto rastliny prirodzene rastú v suchších podmienkach a dobre znášajú kamenisté prostredie.
Menej vody, menej buriny
Výhodou nie je len lepšie hospodárenie s vodou. Vrstva kameňov dokáže zároveň obmedziť rast buriny a záhony pôsobia upravenejšie. Odborníci preto hovoria o jednoduchom riešení, ktoré má viacero benefitov naraz.
Počas letných horúčav pritom rastlinám pomáhajú aj ďalšie opatrenia. Záhradníci odporúčajú polievať skoro ráno, využívať mulč alebo vytvárať dočasný tieň pre citlivejšie druhy rastlín.