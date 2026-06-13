Jediná návšteva vysmiatej Ficovej dvojníčky a Slováci mali o zábavu postarané: TOTO sú najlepšie MEME týždňa!

Ľudia sa zabávali na memečkách na tému Ficovej dvojníčky z Texasu, ale aj na iných. (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia, Zomri, MH - mocný humor)
BRATISLAVA - Gwen McMullen je influencerka, ktorá svojím zjavom spustila na Slovensku hotový ošiaľ. Aj keď nie je nadšená z toho, že ju ľudia prirovnávajú k staršiemu mužovi, ktorý vedie krajinu, jej návšteva rozvírila nielen mediálne vody šoubiznisu, ale aj meme stránok, ktoré začali chrliť vtipy. Memečiek bol opäť plný internet a najviac sa ľudia zabávali na týchto.
(Zdroj: Facebook/Prezident)
(Zdroj: Facebook/MH - mocný humor)
(Zdroj: Facebook/MH - mocný humor)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)