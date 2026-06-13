Nový trend vo vzťahoch môže byť varovaním: Ak partner robí toto, zbystrite pozornosť!

LONDÝN – Na sociálnych sieťach ho využívajú celebrity aj bežní ľudia. Takzvaný „soft launch“ vzťahu sa stal jedným z najväčších trendov posledných rokov. Nová štúdia však naznačuje, že za nenápadnými fotografiami sa môže skrývať niečo viac než len túžba po súkromí.
Zverejniť fotku ruky partnera, spoločnú večeru bez tváre druhej osoby alebo záber dvoch pohárov vína. Presne tak vyzerá takzvaný „soft launch“ vzťahu, ktorý si v posledných rokoch získal obrovskú popularitu na Instagrame či TikToku.
Ide o spôsob, keď človek naznačí, že s niekým tvorí pár, no identitu partnera zámerne skrýva. Žiadne spoločné selfie, žiadne oficiálne predstavenie. Len nenápadné indície, ktoré majú sledovateľom napovedať, že v jeho živote je niekto nový, píše The Sun.
Práve tento trend sa teraz dostal do centra pozornosti odborníkov.
Vedci skúmali stovky mladých ľudí
Výskumníci z University of Texas analyzovali správanie 303 ľudí vo veku od 18 do 35 rokov. Zaujímalo ich, ako svoj vzťah prezentujú na sociálnych sieťach a ako sú vo vzťahu spokojní.
Výsledky ukázali zaujímavú súvislosť. Ľudia, ktorí svoj vzťah iba „soft launchovali“, vykazovali nižšiu mieru spokojnosti a záväzku voči partnerovi než tí, ktorí svoj vzťah otvorene priznali.
Účastníci výskumu menej často súhlasili s výrokmi typu „chcem, aby náš vzťah vydržal veľmi dlho“ alebo „som odhodlaný udržať tento vzťah“. Zároveň priznali, že sa partnerovi menej zdôverujú a zdieľajú s ním menej osobných vecí.
Chcú si nechať otvorené dvere?
Autorka štúdie Ellen Alleyová upozorňuje, že soft launch nemusí byť automaticky problém. V niektorých prípadoch ide jednoducho o ochranu súkromia.
Podľa nej však môže byť aj znakom neistoty alebo váhania. „Naše zistenia naznačujú, že soft launch môže súvisieť s nižšou spokojnosťou a menším záväzkom vo vzťahu. Môže odrážať neistotu alebo nejasné úmysly partnerov,“ vysvetlila výskumníčka.
Niektorí odborníci dokonca upozorňujú, že časť ľudí si takto môže vedome nechávať otvorené možnosti pre ďalšie zoznamovanie. Keď partner nie je verejne predstavený, vzťah zostáva pre okolie do určitej miery nejasný.
Nie vždy ide o problém
Experti však zdôrazňujú, že nie každý soft launch je varovným signálom.
Mnohí ľudia sa po nepríjemných skúsenostiach rozhodnú držať nový vzťah mimo pozornosti verejnosti. Iní nechcú partnera vystavovať sociálnym sieťam alebo sa jednoducho snažia chrániť svoje súkromie.
Podľa viacerých psychológov je dôležitejšie to, ako partneri komunikujú medzi sebou, než to, čo zverejňujú na internete. Problém vzniká najmä vtedy, keď jeden z partnerov túži po otvorenom priznaní vzťahu a druhý ho dlhodobo skrýva bez vysvetlenia.
Kedy by ste mali spozornieť?
Odborníci odporúčajú venovať pozornosť tomu, či je „utajovanie“ vzťahu spoločným rozhodnutím.
Ak partner odmieta akúkoľvek zmienku o vzťahu, nechce vás predstaviť priateľom ani rodine a zároveň sa vyhýba verejnému potvrdeniu vzťahu, môže ísť o dôvod na rozhovor. Naopak, ak sa obaja zhodnete, že si chcete súkromie chrániť, nejde o nič nezvyčajné.
Sociálne siete menia pravidlá lásky
Výskumníci upozorňujú, že sociálne siete výrazne zmenili spôsob, akým ľudia prežívajú vzťahy. Kedysi bolo dôležité, čo si o páre myslela rodina a priatelia. Dnes mnohí riešia aj to, ako ich vzťah vyzerá online.
Práve preto vznikajú nové trendy ako soft launch, hard launch alebo dokonca takzvané „situationships“, ktoré by ešte pred pár rokmi väčšina ľudí vôbec nepoznala.
Zdá sa však, že napriek všetkým novým pravidlám zostáva základ úspešného vzťahu rovnaký. Odborníci sa zhodujú, že najdôležitejšie sú dôvera, otvorená komunikácia a jasné očakávania – nie počet spoločných fotografií na Instagrame.