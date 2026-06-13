Sobota13. jún 2026, meniny má Anton, zajtra Vasil

Dráma na leteckej základni: Vojenské lietadlo havarovalo počas pristávania!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/@AdityaRajKaul)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NAÍ DILLÍ - Indické vojenské lietadlo ruskej výroby v sobotu havarovalo počas pristávania na leteckej základni v indickom meste Džórhát v štáte Ásam, uviedla armáda vo svojom vyhlásení. Informuje o tom agentúra AFP.

„Ruské lietadlo Antonov An-32 dnes havarovalo pri pristátí v Džórháte,“ upresnilo letectvo krajiny. „Zriaďujeme vyšetrovaciu komisiu, aby sa zistila príčina nehody,“ uvádza sa vo vyhlásení armády, ktoré však neposkytuje žiadne podrobnosti o potenciálnych obetiach.

Televízia NDTV odvysielala zábery z miesta nehody, na ktorých vidno hustý čierny dym a lietadlo, ktoré sa podľa všetkého rozpadlo na kusy. Predstavitelia indických vzdušných síl (IAF) uviedli, že na miesto havárie boli vyslané hasičské jednotky a že prebiehajú záchranné práce, píše portál Telegraph India.

K nehode došlo len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v štáte Ásam zrútilo stíhacie lietadlo indických vzdušných síl. Pri incidente zahynuli obaja piloti na palube, pripomína portál.

Viac o téme: HaváriaIndiaVojenské lietadlo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Dve fatálne nehody na
Dve fatálne nehody na diaľnici M1 pri Győri! Osem mŕtvych po zrážke mikrobusu a kamióna
Zahraničné
FOTO V Kašmíre sa zrútil
MIMORIADNE Letecká tragédia: Po páde vojenského vrtuľníka hlásia 22 obetí
Zahraničné
Na prechode pre chodcov
VEĽKÁ NEHODA Vodič preletel cez prechod a ZRÁMOVAL kuriéra, polícia označila vinníka
Zahraničné
FOTO MIMORIADNE nešťastie! Autobus plný
MIMORIADNE nešťastie! Autobus plný ľudí havaroval, potom začal horieť! Zomrelo 8 ľudí vrátane BÁBÄTKA
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Molnár to uchopil trochu inak! Adela sa červenala: Takto zhodnotil jej zadok
Molnár to uchopil trochu inak! Adela sa červenala: Takto zhodnotil jej zadok
Prominenti
K. Fričová: V nedeľu nás čaká ťažké Fínsko
K. Fričová: V nedeľu nás čaká ťažké Fínsko
Volejbal
K. Šunderlíková: Veľmi sa teším za 3 body
K. Šunderlíková: Veľmi sa teším za 3 body
Volejbal

Domáce správy

FOTO Jediná návšteva vysmiatej Ficovej
Jediná návšteva vysmiatej Ficovej dvojníčky a Slováci mali o zábavu postarané: TOTO sú najlepšie MEME týždňa!
Domáce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
Vodohospodársky podnik vracia úder: Boli to klamstvá, pozemok mohol mať ktokoľvek, kto by dal o euro viac!
Domáce
Zlá správa pre peňaženky
Zlá správa pre peňaženky Slovákov: NBS avizuje ďalšie zvyšovanie úrokov, hypotéky opäť zdražejú!
Domáce
Najväčšie stretnutie historických vlakov už tento víkend na Rendezi v Bratislave
Najväčšie stretnutie historických vlakov už tento víkend na Rendezi v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

FOTO Dráma na leteckej základni:
Dráma na leteckej základni: Vojenské lietadlo havarovalo počas pristávania!
Zahraničné
Ilustračné foto
Hrôza na obľúbenej pláži: Ženu brutálne napadol žralok, do nemocnice ju previezli v kritickom stave!
Zahraničné
FOTO Tragické ráno na D2:
Tragické ráno na D2: Pri požiari dvoch kamiónov zomreli obaja vodiči, doprava je zastavená
Zahraničné
Ilustračné foto.
Horská túra sa zmenila na tragédiu: Troch horolezcov našli bez známok života!
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka s Gwen
Módna prehliadka s Gwen McMullen: Feri Kabrheľ v priesvitnom, Haydu vytasila bomby a kráľovná na móle!
Domáci prominenti
Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý
Brzobohatý začal rozpredávať majetok: Tretí rozvod ho zrejme príde draho, koľko si vezme Daniela?
Zahraniční prominenti
Hosťom v relácii Adela
Molnár to uchopil trochu inak! Adela sa červenala: Takto zhodnotil jej zadok
Domáci prominenti
Módna šou Pavla Dendisa
Módna šou Pavla Dendisa: Totálne zmenený Pavlovčin, diskoguľa Pocisková a... Modelka s polročným bábom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nový trend vo vzťahoch
Nový trend vo vzťahoch môže byť varovaním: Ak partner robí toto, zbystrite pozornosť!
Zaujímavosti
Zvädnuté rastliny počas horúčav?
Zvädnuté rastliny počas horúčav? Odborník radí jednoduchý trik s kameňmi, ktorý môže zachrániť záhradu
Zaujímavosti
Žena si myslela, že
Žena si myslela, že skener na tikety bol v ťahu: OMYL a z rozprávkových miliónov si pred všetkými zatancovala!
Zaujímavosti
Dovolenkári, POZOR: Pri obľúbenom
Dovolenkári, POZOR: Pri obľúbenom pobreží zaznamenali prudko jedovatého tvora!
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!
Čechom môžeme len závidieť: Pozrite si porovnanie, koľko si dokážeme odložiť z výplaty!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Rozhodol už prvý polčas: Američania vstúpili do šampionátu jednoznačným triumfom
MS VO FUTBALE 2026 Rozhodol už prvý polčas: Američania vstúpili do šampionátu jednoznačným triumfom
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Kanada sa historického víťazstva nedočkala: Zápas proti Bosne rozhodovali detaily
MS VO FUTBALE 2026 Kanada sa historického víťazstva nedočkala: Zápas proti Bosne rozhodovali detaily
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Infantino si uštipačne rypol do Talianov: Možno postúpia na MS s 208 tímami
MS VO FUTBALE 2026 Infantino si uštipačne rypol do Talianov: Možno postúpia na MS s 208 tímami
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS vo futbale

Auto-moto

BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Vzťahy na pracovisku
Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Pracovné prostredie
Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Sú najlepší zamestnávateľ v marketingu a práve hľadajú nové posily
Zaujímavé pracovné ponuky
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Cestoviny

Technológie

Platíš si rýchly internet, ale doma ho necítiš? Tretina sveta stále funguje na Wi-Fi technológii z roku 2009
Platíš si rýchly internet, ale doma ho necítiš? Tretina sveta stále funguje na Wi-Fi technológii z roku 2009
Správy
Je Amerika pripravená na vojnu s Čínou? Vojna s Iránom odhalila slabé miesta, varuje štúdia CSIS
Je Amerika pripravená na vojnu s Čínou? Vojna s Iránom odhalila slabé miesta, varuje štúdia CSIS
Moderná vojna a konflikty
Ukrajina posiela do ruského tyla nové AI drony. Rusom už nestačí rušiť GPS, objavil sa pre nich oveľa tvrdší problém
Ukrajina posiela do ruského tyla nové AI drony. Rusom už nestačí rušiť GPS, objavil sa pre nich oveľa tvrdší problém
Armádne technológie
Populárny doplnok na kĺby, ktorý užívajú milióny ľudí, vedci spájajú s rýchlejším zhoršovaním Alzheimerovej choroby
Populárny doplnok na kĺby, ktorý užívajú milióny ľudí, vedci spájajú s rýchlejším zhoršovaním Alzheimerovej choroby
Správy

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ľudia narodení v týchto znameniach najčastejšie odchádzajú z práce a začínajú odznova: Radíte sa sem aj vy?
Zábava
Ľudia narodení v týchto znameniach najčastejšie odchádzajú z práce a začínajú odznova: Radíte sa sem aj vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jediná návšteva vysmiatej Ficovej
Domáce
Jediná návšteva vysmiatej Ficovej dvojníčky a Slováci mali o zábavu postarané: TOTO sú najlepšie MEME týždňa!
Ilustračné foto
Zahraničné
Hrôza na obľúbenej pláži: Ženu brutálne napadol žralok, do nemocnice ju previezli v kritickom stave!
Zlá správa pre peňaženky
Domáce
Zlá správa pre peňaženky Slovákov: NBS avizuje ďalšie zvyšovanie úrokov, hypotéky opäť zdražejú!
Tragické ráno na D2:
Zahraničné
Tragické ráno na D2: Pri požiari dvoch kamiónov zomreli obaja vodiči, doprava je zastavená

Ďalšie zo Zoznamu